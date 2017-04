Nuorten ääni kuuluville

Miehikkälän kahdeksanjäseninen nuorisovaltuusto aloitti toimintansa virallisesti viime viikolla. Nuorisovaltuusto ei halua olla pelkästään kuunteluoppilas, vaan nuoret pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan, erityisesti sellaisissa asioissa jotka koskevat heitä itseään.

Nuorisovaltuuston perustaminen ei sinänsä ole mikään uusia asia, sillä Miehikkälässäkin sellainen toimi pari-kolme vuotta tämän vuosituhannen alkuvuosina. Tuolloin toiminta ei kestänyt pitempään, koska silloiset aktiiviset vetäjät lähtivät opiskelemaan muille paikkakunnille, eikä paikkaajia löytynyt.

Nyt tilanne on hieman toisenlainen. Uusitut kunta- ja nuorisolait edellyttävät, että jokaisessa kunnassa on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin. Sellainen voidaan lain mukaan perustaa myös yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Jostakin syystä nuorisovaltuustoajatus ei ole vielä lyönyt läpi Virolahdella, joten tällä erää kysymys on Miehikkälän omasta toiminnasta. Järkevämpää saattaisi olla yhteinen toiminta, kun nuoria on molemmissa kunnissa suhteellisen vähän ja kunnilla on myös yhteiset lautakunnat, joissa nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Ehkäpä Virolahden tilanne korjaantuu vielä.

Nuoret ovat monta kertaa se ryhmä, jonka ääni jää kovin kuulumattomiin kunnallisessa päätöksenteossa. Kun nuoret nyt itse pääsevät mukaan asioiden valmisteluun, on tilanne selkeämpi ja tietenkin parempi.

Toivoa sopiikin, että lautakunnissa ja muissa kuntien päättävissä elimissä nuorten toiveita kuunnellaan herkällä korvalla. Se on kohta valittavien uusien kunnanvaltuustojen tehtävä.