Kymmenen siltaa jo liikenteellä

E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeen kaikki siltapaikat ovat vähintäänkin työn alla ja kymmenen siltaa on jo valmiina ja liikenteen käytössä, kerrotaan tietä urakoivan YIT Rakennus Oy:n kuukausitiedotteessa.

Haminan ja Vaalimaan välille rakennetaan tai korjataan kaikkiaan 45 siltaa. Uusia siltoja tulee moottoritien varrelle 41. Lisäksi korjataan kolme siltaa valtatie 7:n varrella sekä yksi silta Saarasjärventiellä. Hankealueelle rakennettavista silloista kymmenen on jo valmiina.

Siltatyöt etenevät niin, että 33 siltakantta on betonoitu ja tämän kuun aikana Saarasjärventien risteyssilta saa myös kannen. 20 silloista on vesieristetty.

Myös moottoritielinjauksen massanvaihtotyöt on nyt saatu päätökseen. Yhteensä koko linjauksella on massoja vaihdettu noin 1,7 miljoonaa kiintoteoreettista kuutiota.

Vaalimaan tunneleissa on puolestaan käynnissä verhousrakenteen viimeistelytyöt. Kuilun yläpäässä on käynnissä teknisen tilan laitteiston asentaminen. Läntisellä suuaukolla on käynnissä betonitunneleiden viimeistelytyöt sekä elementtien asentaminen.

Huhtikuun aikana osa hankkeen kesätyöntekijöistä aloittaa työt. Hankkeelle on palkattu kesätöihin työnjohto- ja haalariharjoittelijoita.