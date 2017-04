Jukka Lohko vartioi Ylämaan ääntä

KESKUSTAN Jukka Lohko uusi paikkansa Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa. Samalla hän oli Ylämaan kuudesta ehdokkaasta ainoa läpipäässyt. Lohko keräsi 161 ääntä, mikä riitti valtuustopaikkaan keskustasta toiseksi viimeisenä. Viime vaaleissa neljä vuotta sitten Lohkon äänisaalis oli 94 enemmän.

– Rimaa hipoen. Mutta hyvä ylämaalaisittain, että saatiin edes yksi valtuustopaikka säilymään, Lohko mietiskeli maanantaiaamuna.

Hän kertoi olleensa yllättynyt varsinaisen vaalipäivän heikosta äänimäärästään.

– Ennakkoäänten perusteella (103) veikkailin, että saan pari sataa ääntä, mikä varmasti riittäisi läpimenoon, mutta varsinaisen vaalipäivän saldo jäikin sitten huonommaksi.

Jukka Lohko on politiikan konkari ja on aloittamassa Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa jo kolmatta kauttaan. Se ensimmäinen oli aikanaan tynkäkausi, kun kuntaliitoksen myötä ylämaalaiset saivat sovitun paikkamäärän ja Lohko oli yksi niiden haltijoista.

Lohko on toiminut tällä kaudella ympäristölautakunnan varapuheenjohtajana ja Etelä-Karjalan jätelautakunnan puheenjohtajana.

– Kaikkia entisiä paikkoja ei tällä äänimäärällä varmasti tule, mutta ympäristölautakunnan jäsenyys olisi Ylämaan kannalta merkityksellinen paikka, hän ennakoi tulevaa paikkajakoa.

Keskustalle on Lappeenrannassa tarjolla nyt hieman enemmän kuin neljä vuotta sitten. Puolue kiilasi 11 paikallaan kokoomuksen ohi valtuuston toiseksi suurimmaksi ryhmäksi. Kokoomuksella paikkoja on tulevassa valtuustossa 10.

– Kokoomus on pitänyt valtuuston puheenjohtajuutta kaksi kautta, mutta nyt se ei taida olla enää niinkään varma asia. Kiire tässä tulee, kun kaikki paikat pitää olla jaettu kesäkuun valtuustoon mennessä, hän mietiskeli.

Muista keskustan ehdokkaista Aki Autio keräsi 51 ääntä ja Kirsi-Marja Kauvo 74 ääntä.

Perussuomalaisten ehdokkaat Pekka Peräkylä ja Joni Riihelä lähes tasasivat äänipottinsa. Peräkylä sai 70 ääntä, mikä oli 175 ääntä vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Joni Riihelän äänimäärä oli 68.

Kokoomuksen Helena Laapas sai kaikkiaan 82 ääntä, kun neljä vuotta sitten hänen äänimääränsä oli 103.