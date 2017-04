Politiikkaan tuli uusia sävyjä

Ensimmäistä kertaa historian saatossa Virolahdella ollaan nyt tilanteessa, jossa keskusta ei välttämättä ole niskan päällä päätöksenteossa. Vaikka vaalien jälkeisissä puheissa on korostettu halua tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen, saattaa uusi asetelma tiukan paikan tullen tehdä tilaisuudesta varkaan. Perussuomalaisten käyttäytyminen uudessa valtuustossa ratkaisee paljon.

Keskusta menetti kaksi paikkaa ja perussuomalaiset saivat saman verran lisää Virolahden valtuustoon, kun tulosta verrataan neljän vuoden takaiseen. Tämä muutti asetelman niin, että keskusta ei enää kymmenellä paikallaan ole määräävässä asemassa.

Virolahdella vaalien voittaja oli juuri perussuomalaiset, jotka saivat valtuustoon nyt kolme paikkaa, kun neljä vuotta sitten paikkoja tuli yksi. Matkan varrella paikkamäärä tosin tuplaantui, kun Jari Harju loikkasi demarileiristä mukaan. Kolme paikkaa valtuustossa ei anna ryhmälle avaimia määräysvaltaan, mutta vaa’ankieliaseman se tuo tullessaan.

Virolahdella on perinteisesti pyritty hyvään konsensukseen eri ryhmien kesken. Valtaosa tulevistakin päätöksistä on sellaisia, joissa eripuraa tai äänestyksiä ei sen paremmin tarvita. Se on toivottavaa kunnan kannalta myös uuden valtuuston työskentelyssä. Jos tarvetta kuitenkin ilmenee, on tilanne valtuustossa nyt mielenkiintoinen. Nähtäväksi jää, astuvatko kuvaan nyt tekniset vaaliliitot vai edetäänkö politiikassa asia kerrallaan.

Luottamushenkilöpaikkojen jakaminen tapahtuu lähiviikkojen aikana. Kunnanhallituksen puheenjohtajuutta lukuun ottamatta siitä on tulossa mielenkiintoinen prosessi.