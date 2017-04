Rajalla vilkkainta huomenna

Kaakkois-Suomen rajavartiosto odottaa pääsiäispyhien rajanylitysliikennemäärien olevan pääosin alkuvuoden viikonloppujen tasolla.

Liikenne voi ajoittain ruuhkautua erityisesti lauantaina, mikä on arviolta vilkkain päivä matkustajaliikenteessä, arvioidaan rajavartioston tiedotteessa.

Viime vuonna vapautuneiden kauppojen aukioloaikojen myötä on mahdollista, että ostosmatkailua on tulevana pääsiäisenä aiempia vuosia en emmän. Aiempina pääsiäispyhinä venäläismatkailijoiden määrää vähensi kauppojen rajoitetut aukioloajat.

Vainikkalan rajatarkastusasemalla on odotettavissa ennakkotietojen perusteella huomattavasti normaalia vilkkaampi viikonvaihde.

Kaakkois-Suomen rajavartioston näköpiirissä on pian kaksi vilkasta ajankohtaa rajanylitysliikenteessä.

Kevään ja työn juhlaa vietetään 29.4.–1.5, minkä ennakoidaan vaikuttavan jonkin verran pääsiäispyhienkin matkustajaliikennemääriin, sillä moni ostosmatkailija ajoittanee matkansa vappuun.

Varsinainen ryysis rajanylityspaikoilla on odotettavissa 6. – 9.5, jolloin Venäjällä vietetään Voiton päivää.

Rajavartioston tavoitteena on turvata sujuvat ja ennen kaikkea turvalliset rajatarkastukset kaikissa tilanteissa. Asiakkaat voivat seurata rajanylitysliikenteen sujuvuutta rajaliikenne.fi portaalissa sekä Kaakkois-Suomen rajavartioston twitterissä @kaakkoisraja.