Mukaan Suomen suurimpaan halaukseen

Tänä vuonna Sydänviikkoa vietetään ennen vappua 23.–30. huhtikuuta. Vapunaattona Sydänviikko huipentuu Suomen suurimpaan virtuaaliseen halaukseen. Miehikkälä-Virolahden Sydänyhdistys on mukana viikon tapahtumissa.

Kampanjalla Sydänliitto jäsenjärjestöineen nostaa esiin ihmissuhteiden ja myönteisten tunteiden merkityksen elämässä – sen iloissa ja suruissa. Kannustamme ihmisiä halaamaan toisiaan, kukin omalla tyylillään.

Stressi, eristäytyneisyys ja kielteisyys ovat terveyttä uhkaavia, merkittäviä riskitekijöitä. Läsnäolo, kosketus ja yhteisöllisyys torjuvat yksinäisyyttä ja lievittävät stressiä. Käyttäytymistieteellisten selvitysten mukaan sosiaalisilla suhteilla on merkitystä elämän pituuteen. Mitä paremmat ihmissuhteet, sitä parempi odotettavissa oleva elämä.

Koeasetelmassa on osoitettu, että halaaminen ennen jännittävää tilannetta laski verenpainetta ja sykettä. Vaikka halaaminen on helposti toteuttavissa, sen vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan on tutkittu suhteellisen vähän. Kohonnut verenpaine on yksi merkittävimmistä valtimotaudin vaaratekijöistä.

Ohjeet virtuaaliseen halaukseen osallistumisesta löytyvät kampanjasivulta www.sydan.fi/sydanviikko. Halauskouluvideoissa opettajana on muusikko Mika Ikonen. Suomen suurin halaus näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Sydänviikolla on jo lähes kolmekymmentä vuotta järjestetty upeita tapahtumia ja tempauksia kouluissa, työpaikoilla, kirjastoissa, kaupoissa – kaikkialla missä ihmiset liikkuvat ja kohtaavat toisiaan.

Miehikkälä-Virolahden Sydänyhdistyksen tapahtumat Sydänviikolla:

Sydänviikon kirkkopyhä 23.4. Jumalanpalvelus kello 10. Miehikkälän kirkossa, kirkkokahvit.

Tiistaina 25.4. kello 17 sydänviikon ohjelmallinen tapahtuma Liekki-kahvilassa Virojoella Harry’s River Cafessa, arpajaiset.

Torstaina 27.4. kello 9-15 kolesterolimittausta ja neuvontaa Miehikkälän apteekissa.

Perjantaina 28.4. kello 9-15 kolesterolimittausta ja neuvontaa Virolahden apteekissa.