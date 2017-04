Matkailukohteet hahmottuvat

Matkailu on valmisteilla olevan uuden Etelä-Kymenlaakson strategisen yleiskaavan keskiössä, mutta siinä otetaan kantaa myös moneen muuhun asiaan, kuten asuinalueisiin ja teollisuuden sijoittumiseen. Kaiken kaikkiaan kysymys on yhdyskuntarakentamista pitkällä tähtäimellä ohjaavasta kaavasta.

Luonnosvaiheeseen ehtineen kaavan yksi peruspilari on matkailu ja siihen liittyvät kehittämistoimenpiteet. Kaakonkulmalta kaava nimeää kolme seudullisesti merkittävää kohdetta: Miehikkälän Salpalinja-museoalueen, Harjun oppimiskeskuksen alueen ja Hurpun alueen. Paikallisesti merkittäviä kohteita siitä löytyy lisäksi useita molemmista kunnista.

Tulevaisuuden asumisen suhteen mielenkiintoista on se, miten kaavalla ohjataan uutta asutusta sijoittumaan. Tärkeimpiä ovat tietenkin keskustaajamat Virojoki ja Saivikkala. Sen jälkeen kakkoskategoriasta löytyykin jo kylien välistä erottelua. Virolahdella valitut kylät ovat Klamila, Ravijoki ja Kirkonkylä, kun taas Miehikkälässä asutusta ohjaillaan Muurikkalaan, Suur-Miehikkälään ja Pitkäkoskelle. Tällainen profilointi voi esimerkiksi vaikuttaa kielteisesti muiden kylien asuntojen hintoihin.

Teollisuuden ja elinkeinotoiminnan osalta kaava tuo uuden alueen moottoritien myötä syntyvälle Saarasjärven risteysalueelle. Kysymyksessä on sellainen alue, johon voisi sijoittua joku isompi toimija. Tällainen alue on hyvä olla kaiken varalta, jos moottoritien imu riittää tuomaan seudulle suurtoimijoita.

Strateginen yleiskaava ulottuu aina vuoteen 2040 asti, joten ei ole yhdentekevää mitä siihen otetaan mukaan ja mitä ei, vaikka kaavaa matkan varrella päivitetäänkin.