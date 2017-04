Virolahden Sotaveteraanit ry juhlii itsenäisenä viimeistä kertaa

VIROLAHDEN Sotaveteraanit ry juhlii 50-vuotista taivaltaan kansallisena veteraanipäivänä 27. huhtikuuta.

Juhlan jälkeen on edessä itsenäisen yhdistystoiminnan lopettaminen ja liittyminen Haminan sotaveteraaniyhdistykseen.

– Toiminta ei kuitenkaan pääty, vaan sitä jatketaan kerhomuodossa. Myös yhdistyksen varat jäävät kerhon käyttöön, Virolahden Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Matti Leikkonen korostaa.

Enimmillään Virolahden Sotaveteraanit ry:ssä on ollut 550 jäsentä vuonna 1990. Nyt jäseniä on 108, joista veteraanitunnuksen omaavia on enää 42.

– Heidän keski-ikänsä on jo yli 91 vuotta, yhdistyksen sihteeri Hannu Koski kertoo.

Yhdistykseen kuuluvista veteraaneista kolmetoista on Villinrannan palvelukeskuksessa, ja loput pystyvät asumaan vielä omissa kodeissaan.

– Tänä vuonna valtiovalta on panostanut hyvin veteraanien koteihin vietäviin palveluihin. On tarjottu siivouspalvelua, ruokahuoltoa ja jonkin verran myös kuljetuksia. Valitettavasti moni veteraani jäi kuitenkin ennen pois nukkumistaan ilman mitään valtion tukemia palveluja, Koski pahoittelee.

Veteraanitunnuksen omaavien lisäksi Virolahden Sotaveteraaneihin kuuluu Kosken mukaan 26 veteraanien puolisoa tai leskeä sekä 40 kannattajajäsentä.

– Yhdistyksen perustajajäsenistä kukaan ei ole enää elossa, eikä tällä hetkellä yhdistyksen hallitukseenkaan kuulu enää yhtään tunnuksen omaavaa veteraania. Edellinen puheenjohtaja Jaakko Kotonen oli heistä viimeinen.

Aikaisemmin veteraaniyhdistyksen toimintaan kuului paljon virkistystoimintaa, iltamia, retkiä, juhlia.

Veteraanit toimivat myös oppaina Virolahden bunkkerimuseolla, joka aikoinaan perustettiinkin veteraanien voimin.

Tällä hetkellä veteraanit ovat jo siinä iässä, että heidän on vaikea lähteä kotoa liikkeelle.

– Veteraanilounaat ovat ainoita yhdistyksen järjestämiä tapahtumia, joissa he mielellään käyvät. Siellä sitten juttua riittääkin, mutta porukka vähenee niissäkin.

Hannu Kosken arvion mukaan aktiivinen sotaveteraanitoiminta tulee nykyisessä muodossa päättymään todennäköisesti vuoteen 2020 mennessä.

– Perinteiden vaaliminen jää tulevien perinneyhdistysten tehtäväksi. Kymenlaaksoon perustetaan todennäköisesti kolme perinneyhdistystä, Haminaan, Kotkaan ja Kouvolaan.

Kolmen perinneyhdistyksen perustaminen on Kymenlaakson sotaveteraanipiirin käynnistämä hanke. Virolahden yhdistys aikoo liittyä Haminan yhdistykseen todennäköisesti jo ennen Haminan perinneyhdistyksen perustamista tai viimeistään sen perustamisen jälkeen.

Matti Leikkosen mukaan päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty, mutta asiaa on alustavasti käsitelty yhdistyksen vuosikokouksessa.

– Luonnonlaki on, että viiden vuoden päästä elossa on enää kourallinen veteraaneja. Tietysti heistä pitää huolehtia, mutta muuten toimintaan on etsittävä laajempaa verkostoa. Omaa veteraaniyhdistystä ei kannata pyörittää pelkkien kannattajajäsenten takia.

Leikkonen tähdentää, ettei veteraanien perinnön vaaliminen pääty, vaikka Virolahden Sotaveteraanit ry:n toiminta yhdistyksenä lopetetaan.

– Tärkeää on myös se, että yhdistyksen varat jäävät kerholle. Myös tulevista veteraanikeräyksistä saadut varat ja muualta tulevat avustukset tulevat oman kerhon käyttöön.

Perinteinen veteraanikeräys on päätetty järjestää ainakin vielä ensi vuonna.

– Keräysvaroilla tuemme veteraanien puolisoja ja leskiä, jotka eivät saa minkäänlaista yhteiskunnan tukea. Pystymme tarjoamaan heille kahdesta kolmeen jalkahoitoa tai hierontaa vuodessa, mikä on tietysti aika vähän.

Virolahden Sotaveteraanit ry ei järjestä omaa 50-vuotisjuhlaansa vaan juhlii Kaakon kaksikon ja kappeliseurakuntien yhteisessä veteraanipäivän juhlassa, joka järjestetään Virolahden yläkoulun salissa viikon päästä torstaina.

Kello 18 alkavassa juhlassa puhuu Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Jouko Rauhala. Ennen juhlaa on seppeleenlasku sankarihaudoilla ja kahvitarjoilu koulun ruokasalissa.

Marju Perilä