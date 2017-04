Xamk näkyy parhaiten

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, on Suomen ammattikorkeakouluista parhaiten esillä sosiaalisessa mediassa. Myönteisen medianäkyvyyden osalta Xamk on kolmantena. Ammattikorkeakoulujen edelläkävijyydessä Xamk on viidentenä.

Taloustutkimuksen teettämässä tutkimuksessa selvitettiin 24 suomalaisen ammattikorkeakoulun tunnettuutta, kiinnostavuutta ja erilaisia imagotekijöitä.

– Xamkin sijoitukset tämän vuoden tutkimuksessa ovat erinomaiset, sillä tutkimuksen aikana Xamk oli vasta toiminut pari kuukautta. Uuden ammattikorkeakoulun lanseeraus toi siis toivottuja tuloksia, Xamk on huomattu, kertoo toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen oppilaitoksen tiedotteessa.

Xamkin lanseeraus tehtiin kahdessa vaiheessa: viime syksynä ja tänä keväänä. Tärkeä osa lanseerausta oli sosiaalinen media.

– Olemme ottaneet opiskelijat mukaan somen sisällöntuotantoon jo pitkään. Sisällöissä haluamme nostaa opiskelijoiden omia kokemuksia opiskelusta, kampuksista ja kaupungeista. Snäpchat on vaihto-opiskelijoiden käytössä myös maailmalla, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen.

Xamk erottuu edukseen muista ammattikorkeakouluista 9. parhaiten. Kiinnostavuudessa, opetuksen tasokkuudessa, koulutusalojen kiinnostavuudessa ja kansainvälisten mahdollisuuksien tarjoajana sijoitus on 13.

Kehitettävääkin löytyy – maine opiskelupaikkana on alle keskiarvon, samoin sijaintipaikkakuntien houkuttelevuus. Tutkinnon arvostus työmarkkinoilla ei nouse korkealle – Xamkista valmistuneita ei toisaalta ole vielä työmarkkinoille juuri ehtinytkään.

Vetovoima ei ole pelkästään korkeakoulujen omissa käsissä.

– Opiskelupaikkakuntien vetovoima on hyvä silloin, kun kaupungit ovat ylipäätään houkuttelevia muuttajien näkökulmasta. Tässä työtä on vielä tehtävänä yhdessä Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kanssa, Pukkila-Nupponen pohtii.

Parhaiten Xamkin tuntevat Kaakkois-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Savossa ja Kainuussa asuvat.