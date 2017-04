Maakuntauudistus puhutti viljelijöitä

MTK-Kaakkois-Suomen liiton kevätkokouksessa maakuntauudistus ja etenkin siihen liittyvä lomitus keskustelutti. Maitotilallinen Riitta Torikka Valkealasta korosti eläinten hyvinvointia ja inhimillisyyttä.

– Oikeus lomitukseen on, ja se toimii paperilla, mutta ei käytännössä, maidontuottaja Petri Hovi Lappeenrannasta pohti, miten lomitus jatkossa järjestyy, kun maakuntauudistus toteutuu.

Huoli viljelijöiden jaksamisesta tuli esille myös liiton puheenjohtaja Kari Niemen puheessa. Hän kertoi, että MTK-Kaakkois-Suomi on vastikään aloittanut kaksivuotisen hankkeen, jossa teemana on viljelijöiden jaksaminen. Hankkeen tarkoitus on antaa apua taloudellisesti tai henkisesti tukaliin tilanteisiin.

Jaksaminen on koetuksella nykytilanteessa, kun maatalouden tuottajahinnat painuvat ja kannattavuus on huono. Eletään aikoja, jossa muutokset ovat suuria ja epävarmuus rassaa.

Niemi kuitenkin totesi, että kaikesta huolimatta tarvitaan uskoa tulevaisuuteen. Asioihin saa perspektiiviä, kun miettii, että MTK-Kaakkois-Suomen historia ulottuu sadan vuoden taakse.

– Talonpoika on selvinnyt olemalla eteenpäin ajatteleva, tekemällä sitkeästi töitä ja kunnioittamalla luontoa ja ympäristöä, hän muistutti.