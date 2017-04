Ajokuntoisuutta tarkkaillaan rajalla

Kaakkois-Suomen rajavartiosto tehostaa tällä viikolla kuljettajien ajokuntoisuuden valvontaa kaikilla maantierajanylityspaikoillaan. Tehostaminen kestää koko viikon ajan ja valvonta tulee näkymään rajanylityspaikoilla erityisesti ajoneuvoilla liikkuvien kuljettajien puhalluttamisina.

Tehostetun ajokuntoisuuden valvonnan ei odoteta juurikaan vaikuttavan rajanylitysliikenteen sujuvuuteen.

Kaakkois-Suomen rajavartioston näköpiirissä on pian kaksi vilkasta ajankohtaa rajanylitysliikenteessä. Kevään ja työn juhlaa vietetään 29.4.-1.5, johon monen venäläisen ostosmatkailijan ennakoidaan ajoittavan matkansa Suomeen. Vilkkain ajankohta rajanylityspaikoilla on odotettavissa 6.-9. toukokuuta, jolloin Venäjällä vietetään Voiton päivää.

Rajavartioston tavoitteena on turvata sujuvat ja ennen kaikkea turvalliset rajatarkastukset kaikissa tilanteissa. Asiakkaat voivat seurata rajanylitysliikenteen sujuvuutta rajaliikenne.fi -portaalissa sekä Kaakkois-Suomen rajavartioston twitterissä @kaakkoisraja.