Kirjasto kehittyy vain kehittämällä

Suomalaista kirjastoa on pidetty kautta aikojen poikkeuksellisena instituutiona. Kirjastoa on kuitenkin kehitettävä ajan vaatimusten mukaisesti ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Miehikkälän vielä suhteellisen tuore kirjasto on koko lyhyehkön taipaleensa aikana kerännyt valtaosin kehuja ja se näkyy myös kirjaston käytössä. Viime vuonna kirjaston lainausmäärät kasvoivat yli 17 prosenttia, mitä voidaan pitää erittäin suurena kasvuvauhtina.

Vaikka uudet seinät ovat tietenkin houkutelleet ihmisiä tutustumaan kirjaston tarjontaan, ei kaikkea kehitystä voida pitää seinien ansiona. Miehikkälässä lainausmäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2012 alkaen ja välillä jopa enemmän kuin viime vuonna.

Virolahdella sen sijaan lainausmäärät olivat viime vuonna hienoisessa laskusuunnassa. Noin kuuden prosentin lasku noudattelee valtakunnallista kehitystä.

Kirjastoissa on viime vuosina tehty paljon uudistuksia ja muutoksia. Muun muassa lainausjärjestelmän muutokset ja liittyminen Kyyti-kirjastoon ovat olleet Kaakonkulmalla suuria harppauksia. Nyt käyttäjillä on myös mahdollisuus varata aineistoja, hakea niille lisää laina-aikaa ja ennen kaikkea tutustua tarjontaan netin välityksellä. Sellaisesta ei vielä kymmenisen vuotta sitten osattu edes haaveilla.

Kirjaston onkin pakko ottaa tällaisia kehitysaskeleita pysyäkseen edelleen tarpeellisena instituutiona kaiken tämän valtavan tietomäärän keskellä. Ja on selvää, että kehitys ei saa missään vaiheessa jämähtää paikalleen. Kirjasto on yksi sivistysvaltion hienoimmista keksinnöistä. Sellaisena se on syytä myös pitää.