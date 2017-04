Hovioikeus piti rivitalopäätöksen ennallaan

Itä-Suomen hovioikeus piti Kymenlaakson käräjäoikeuden aikaisemman päätöksen voimassa Virolahden Sulkutie 1:n rivitalokiistaa koskevassa jutussa. Hovioikeus antoi päätöksensä tänään. Näin ollen Viafori Oy hävisi kanteensa jo toistamiseen oikeuskäsittelyssä ja se määrättiin korvaamaan Virolahden kunnan noin 18 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeus katsoi tuomiossaan, ettei asiassa ole ilmennyt mitään sellaista uutta, jonka takia käräjäoikeuden viime elokuussa antamaa tuomiota tulisi muuttaa. Hovioikeus katsoo, ettei kunnalla ja Viaforilla ollut esisopimusta rivitaloyhtiön osakkeista.

Viafori on väittänyt, että esisopimus oli tehty, mutta kunta on tämän kiistänyt jyrkästi. Hovioikeuden mukaan näyttötaakka esisopimuksen syntymisestä oli Viaforilla. Yhtiö ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan sellaisia todisteita, jotka olisivat vaikuttaneet päätökseen.

Ratkaisevana tekijänä molemmissa oikeusasteissa on ollut se, ettei Virolahden kunnalla ollut varattu määrärahaa Sulkutie 1:n osakekannan ostamiseen, eikä kunnanvaltuusto sitä myöntänyt. Kauppa olisi ollut noin 2,6 miljoonan euron suuruinen.