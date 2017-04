Uusi sähkölinja halutaan moottoritien linjalle

Tekninen lautakunta kävi keskiviikkona alustavan keskustelun Kaakon Alueverkko Oy:n suunnittelemasta 110 kV:n sähkölinjan rakentamisesta Haminasta Virojoelle. Kysymyksessä on sähkötoimitusvarmuutta parantavasta linjasta, joka on määrä rakentaa tulevien vuosien aikana.

Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan paras linjausvaihtoehto uudelle linjalle on rakentaa se moottoritiekäytävään.

– Vaihtoehtoja on tällä hetkellä tarkastelussa kolme ja kaksi niistä sijoittuu uuden moottoritien käytävälle. Sinne se olisi järkevintä sijoittaakin, koska silloin metsiin ei tarvitse puhkoa uusia käytäviä, tekninen johtaja Markku Uski totesi.

Uuden linjan rakentamishanke on vasta alkumetreillä lähdössä liikkeelle. Sen rakentaminen tapahtuu vasta pitkällisen lupaprosessin jälkeen.

– Siihen menee varmasti useampi vuosi, Uski epäilee.

Tällä hetkellä Virojoen sähkö tulee vastaavaa linjaa pitkin Suur-Miehikkälästä Tiilikkalaan. Sähköyhtiöt joutuvat kuitenkin jo lakisääteisesti parantamaan toimitusvarmuutta, joten varalinjan rakentaminen on siksi välttämätöntä. Sähkön toimitusvarmuuteen on kiinnitetty huomiota viime vuosien myrskyjen takia.