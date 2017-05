Hoitokalastusta kokeillaan Virolahdella

Virolahden kalastusalue on hakenut Kaakkois-Suomen ely-keskukselta 19 600 euroa hankerahoitusta hoitokalastuksen suorittamiseen rannikkoalueilla. Hoitokalastusta aiotaan kokeilla tänä keväänä.

Kalastusalue on yhdessä ESKO-kalatalousryhmän ja muutaman osakaskunnan kanssa valmistellut hoitokalastushanketta. Sen tarkoituksena on estää särki- ja lahnakalakantojen kasvu poistamalla niiden ylisuureksi kasvaneet kannat.

Hoitokalastuksella on myös ympäristöön kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia. Liian suuret särkikalakannat poistamalla vesistöstä poistuu samalla fosforia ja typpeä ja samalla tuetaan arvokalakantojen voimistumista.

Jos tänä vuonna toteutettavan koekalastuksen aikana saadaan myönteisiä tuloksia, hoitokalastus voidaan vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi, jolloin se elvyttää myös ammattikalastusta alueella.

Hoitokalastushankkeen kokonaiskustannukset ovat 27 000 euroa. Virolahden kunta osallistuu hankkeeseen antamalla Klamilan kalasataman laiturin ja kalankäsittelytilat koekalastajien käyttöön ilman korvausta. Koekalastajat tulevat näillä näkymin Etelä-Karjalasta, jossa on saatu hyviä kokemuksia Imatran Immalanjärven ja Saimaan hoitokalastuksista.