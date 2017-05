Valokuvia Nobelin suvun Ala-Kirjolasta Virolahden kirjastossa

Virolahden kirjastossa on esillä toukokuun ajan valokuvanäyttely, jossa on kuvia Venäjällä aikanaan vaikuttaneen Nobelin suvun omistamasta Ala-Kirjolan kartanosta.

Nobelin suku vaikutti aikanaan 1800 ja 1900-luvuilla Venäjällä ja he asuivat Pietarissa. Nobelin palkinnon perustajan Alfred Nobelin veljen leski Edla Nobel rakennutti 1900-luvun alussa mahtavan kartanon Karjalan kannakselle Ala-Kirjolan kylään. Jugend-henkisen kartanon piirsi kuuluisa suomalainen arkkitehti Armas Lindgren. Ala-Kirjola oli tsaarin aikana suvun kesähuvila, mutta vallankumouksen jälkeen perhe siirtyi Pietarista asumaan Suomen puolella sijainneeseen Ala-Kirjolaan.

Tällä hetkellä kartanosta on vain rauniot jäljellä. Ainoana rakenteena on säilynyt graniitista tehty kaivorakennus. Johanneksessa eli Sovetskin kaupunkikunnassa Nobelin kartanoa haluttaisiin hyödyntää matkailussa. Kartanosta ja suvun elämästä Ala-Kirjolassa on tehty valokuvanäyttely, joka nyt on saapunut Virolahden kirjastoon toukokuun ajaksi.

Virolahti ja Johannes ovat aloittaneet kulttuuriyhteistyön, jonka ensimmäinen askel on nyt Virolahdelle saapunut näyttely. Virolahdelta lähtee kesäkuussa vastavuoroisesti Johannekseen Tsaari Nikolai II:n kesänvietosta kertova kiertonäyttely.

Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Johanneksen kaupungin edustajat saapuvat paikalle keskiviikkona 10.5. klo 15. Kaupunginjohtaja Andrei Nekrasov esittelee näyttelyn. Tapahtuma on kaikille avoin.