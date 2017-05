Sulkutien asunnot viimein käyttöön

Virolahden surullisen kuuluisan rivitalokiistan toinen oikeusvaihe sai sinettinsä viime viikolla, kun Itä-Suomen hovioikeus piti voimassa Kymenlaakson käräjäoikeuden viime syksynä tekemän päätöksen. Välttämättä asian käsittely ei kuitenkaan ole vielä lopussa, sillä yrittäjä Esa Mässeli sanoo hakevansa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Sulkutien asunnot sen sijaan tulevat nyt alkuperäiseen tarkoitukseensa eli asuinkäyttöön.

Valitusluvasta ei toistaiseksi ole päätöstä, mutta jo tässä vaiheessa voidaan arvioida, onko tämä vaikea ja raskas prosessi jotakin opettanut. Voittajia tästä tarinasta kun on vaikea löytää.

Hovioikeuden päätös tarkoittaa sitä, ettei Virolahden kunnalla ole mitään velvoitetta ostaa Sulkutie 1:ssä sijaitsevan rivitaloyhtiön osakkeita, vaan asuntojen kohtalo on nyt Esa Mässelin käsissä. Hän kertoikin eilen, että asuntojen vuokraamista ryhdytään nyt valmistelemaan – lähes kolme vuotta niiden valmistumisen jälkeen.

Rivitalokiista aiheutti paljon porua myös kunnan sisällä ja repi kunnanvaltuuston rivit kahtia. Kunnanhallitus esitti osakekannan lunastamista kahteen eri otteeseen, mutta valtuustossa esitys ei mennyt kummallakaan kerralla läpi. Näin valtuusto jakautui kahteen leiriin.

Olivatpa syyt kiistan taustalla mitkä tahansa, selvää on, että uuden kunnanvaltuuston tehtävä on toimia nyt sillanrakentajana, niin että Virolahti -niminen laiva saadaan takaisin oikealle kurssille.

Kunnan virkamiesjohdolle prosessi varmasti opetti myös jotakin. Ainakin sen, että vastaavanlaisissa suurissa hankkeissa valmistelun on oltava koko ajan hyvin läpinäkyvää.