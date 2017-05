Viafori hakee valituslupaa korkeimmasta oikeudesta

Itä-Suomen hovioikeus piti voimassa Kymenlaakson käräjäoikeuden aikaisemman päätöksen Virolahden Sulkutie 1:n rivitalokiistaa koskevassa jutussa. Hovioikeus antoi päätöksensä viime perjantaina. Näin ollen Viafori Oy hävisi kanteensa jo toistamiseen oikeuskäsittelyssä ja se määrättiin korvaamaan Virolahden kunnan noin 18 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Viafori Oy:n toimitusjohtaja Esa Mässeli sanoo, että jutussa haetaan vielä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

– Käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätöksissä on ristiriitaisuutta. Hovioikeus totesi, että tavallisen kuntalaisen pitäisi tietää miten määräraha-asioita kunnassa hoidetaan, Mässeli kertoi eilen aamulla.

Korkeimman oikeuden käsittely, jos valituslupa sinne saadaan, voi kestää jopa pari vuotta. Sitä aikaa Sulkutien asuntojen suhteen ei enää odotella.

– Asuntojen laittamista vuokralle aletaan nyt valmistella. Teemme niissä vielä pieniä viilauksia, kuten asennamme sälekaihtimet ikkunoihin. Sulkutiellä pidetään myös yleisesittely 13. toukokuuta, Mässeli kertoo.

Hänen mukaansa asuntoja on pitkin matkaa kyselty kohta kolme vuotta kestäneen oikeusprosessin aikana.

Sulkutiellä on kaikkiaan 21 asuntoa, joista neljä on saunallisia kolmioita ja 15 saunallisia kaksioita. Lisäksi yhtiössä on kaksi yksiötä, joissa ei ole saunaa.

Hovioikeus katsoi tuomiossaan, ettei asiassa ole ilmennyt mitään sellaista uutta, jonka takia käräjäoikeuden viime elokuussa antamaa tuomiota tulisi muuttaa. Hovioikeus katsoi, ettei kunnalla ja Viaforilla ollut esisopimusta rivitaloyhtiön osakkeista.

Esa Mässeli on väittänyt, että esisopimus oli tehty, mutta kunta on tämän kiistänyt jyrkästi. Hovioikeuden mukaan näyttötaakka esisopimuksen syntymisestä oli Viaforilla. Yhtiö ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan sellaisia todisteita, jotka olisivat vaikuttaneet päätökseen.

Ratkaisevana tekijänä molemmissa oikeusasteissa on ollut se, ettei Virolahden kunnalla ollut varattu määrärahaa Sulkutie 1:n osakekannan ostamiseen, eikä kunnanvaltuusto sitä myöntänyt. Kauppa olisi ollut noin 2,6 miljoonan euron suuruinen.

Hovioikeuden ratkaisussa todetaan, että Esa Mässeli oli kertonut kunnanjohtaja Osmo Havuahon sanoneen hänelle jo neuvottelujen alkuvaiheessa keväällä 2013, että ”osakekauppa ei edellytä valtuuston myöntämää määrärahaa.”

Tämän jälkeen Mässeli kertoi, että hän ei ollut ajatellut asiaa enemmälti, vaan oli syyskuussa 2013 rakennustyöt aloittaessaan edelleen luottanut Havuahon lupaukseen. Sanojensa mukaan Mässeli ei osannut epäillä sitä, että kaupanteossa tulisi ongelmia. Mässeli toi myös esille, ettei hän ollut tietoinen siitä, miten kunnan sisäinen toimivalta määräytyy tällaisissa osakekaupoissa.

Osmo Havuaho toi oikeudessa puolestaan esille, että hän oli useampaan otteeseen sanonut Esa Mässelille, että kauppaan tarvitaan valtuuston myöntämä määräraha, ja että hankinnan rahoitus oli vielä auki.

Hovioikeus katsoi, että osapuolten kertomukset ovat ristiriidassa, mutta Mässelin kertomukselle ei ole saatavissa erityistä tukea asiassa esitetystä näytöstä.

Sen sijaan Havuahon kertomaa tukevat kunnanhallituksen pöytäkirjat, joissa kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle on sisältänyt osakekaupan hyväksymisen lisäksi valtuustolle tehtävän ehdotuksen määrärahan myöntämisestä osakekauppaa varten.

Hovioikeus piti merkittävänä, että nämä asiakirjat on laadittu ennen kuin Mässeli väittää neuvotteluissa saavutetun sen yksimielisyyden, jota voitaisiin pitää osapuolten välisenä esisopimuksena.

