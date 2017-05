Vaalimaan henkilöliikenne väheni alkuvuonna

Vaikka Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen matkustajaliikennemäärä kasvoi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena, Vaalimaan osalta vuoden ensimmäinen kolmannes on menty edelleen laskevien lukujen valossa. Vaalimaalla rajanylityspaikan profiili on kuitenkin toisenlainen kuin Nuijamaalla ja Imatralla, joiden kautta kulkee enemmän ostosmatkailijoita.

Vaalimaalla rajan ylitti alkuvuoden aikana 719 000 matkustajaa, kun vuosi sitten vastaavalla jaksolla ylittäjiä oli 731 000.

Koko Kaakkois-Suomen kasvu selittyy ennen muuta Nuijamaan kautta kulkeneena ostosmatkailuna. Nuijamaalla kirjattiin samaan aikaan 812 000 rajanylitystä, kun viime vuonna niitä tehtiin vastaavalla ajanjaksolla 626 000. Myös Imatralla ja Vainikkalassa määrät ovat kasvaneet.

Koko Kaakkois-Suomessa kirjattiin tammi-huhtikuussa 12 prosentin kasvu viime vuoteen verrattuna. Tämä selittyy ruplan kurssin vahvistumisena, mikä on lisännyt juuri ostosmatkailumääriä.

Rajavartiostosta kerrotaan, että rajatarkastusten yhteydessä tai Pietarissa toimivan yhdysmiehen toimesta havaittiin huhtikuussa kaksi väärennettyä passia, liikennevakuutusta ja rajatarkastusleimaa, kolme väärennettyä rekisteriotetta ja yksi väärennetty työlupa.

Rajavartiosto aloitti huhtikuussa 30 esitutkintaa, joista 12 vaarallisen esineen hallussapidosta. Rattijuopumuksesta aloitettiin viisi esitutkintaa ja väärennyksestä, valtionrajarikoksesta sekä ampuma-aserikoksesta yksi esitutkinta. Lisäksi sakkoja siirtyi esitutkintaan sakkomenettelylain mukaisesti kahdeksan kappaletta.

Varhain lauantaiaamuna 15.4. rajavartioston koirapartio havaitsi kahden tuntemattomaksi jääneen henkilön ylittäneen valtakunnanrajan Suomesta Venäjälle ja takaisin Vaalimaan alueella. Henkilöitä epäillään valtionrajarikoksesta, tapauksen esitutkinta on kesken.

Sakkoja rajavartiosto kirjoitti huhtikuussa yhteensä 215 kappaletta. Määriltään suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus ja lievä ampuma-aserikos.

Rajavartiosto esti maahantulon huhtikuussa 70 henkilöltä. Yleisin syy oli voimassaolevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 6 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä.