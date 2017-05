Maksu-tv-kanavien taajuus muuttuu

Antenni-tv-verkon D-kanavanipun taajuus muuttuu Digitan Kouvolan päälähetinasemalla torstaina. D-kanavanipussa lähetetään maksu-tv-kanavia. Muutostöitä tehdään torstaina kello 10-14 välisenä aikana, jolloin kaikissa asemalta lähetettävissä tv-lähetyksissä on enintään neljän tunnin katkos. Katkokset pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä.

Muutostöiden jälkeen tv-katsojien on tehtävä kanavahaku, jotta kanavat saadaan uudelleen näkyviin. Yhteisantennikiinteistöissä on viritettävä yhteisantenni uudelle taajuudelle ennen kanavahakua.

Kanavahaku on tehtävä uudelleen myös 17. toukokuuta, jolloin käynnistyy antennitelevision uusi toimilupakausi. Kanavanipun D lähetystaajuus muuttuu taajuudelta 634 MHz taajuudelle 658 MHz eli lähetyskanavalta 41 kanavalle 44.

Taajuusmuutoksen vuoksi yhteisantennikiinteistöjen, kuten taloyhtiöiden ja julkisten rakennusten antennijärjestelmä on viritettävä uudelle taajuudelle.

Taloyhtiössä asukkaiden on tehtävä kanavahaku uudelleen rivi-, pari- ja kerrostaloissa, joissa on käytössä yhteisantennijärjestelmä, taloyhtiön asukkaiden on tehtävä tv-vastaanottimien kanavahaku antenniurakoitsijan tekemän viritystyön jälkeen. Taloyhtiöiden velvollisuus on informoida asukkaita ajankohdasta, jolloin kanavahaku on tehtävä.

Omakotitaloissa ja pientaloissa ei yleensä tarvita antennijärjestelmän muutostöitä. Mikäli pientalon antennijärjestelmä on kunnossa, riittää TV-vastaanottimien kanavahaku sen jälkeen, kun taajuusmuutos on tehty alueella.