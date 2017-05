Kaakonkulmalle viisi uutta yritystä

Yritysten perustaminen kääntyi alkuvuonna selkeään kasvuun Kotkan-Haminan seudulla, kerrotaan kehittämisyhtiö Cursorista. Kaakonkulmalle alkuvuoden aikana perustettiin viisi uutta yritystä, joista Virolahdelle kolme ja Miehikkälään kaksi.

Cursorin mukaan talouden kohenemisen myönteiset merkit alkavat näkyä myös uusien yritysten perustamisessa ja Kotkan-Haminan seudulle perustettiinkin kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 50 prosenttia enemmän yrityksiä kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Perustetuissa yrityksissä on etenkin perinteisiä terveys-, kauneus ja hyvinvointipalveluja tarjoavia yrityksiä, mutta myös muun muassa ilmakuvausta sekä elokuva-, TV-ohjelma-, video-, mainostuotantoa tarjoavat yritykset.

Yritysten perustaminen on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa seudun kunnissa. Vilkkainta perustaminen on ollut Kotkassa, jonne oli maaliskuun loppuun mennessä syntynyt 67 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 48. Samoin Haminaan perustettiin 10 uutta yritystä edellisvuotta enemmän.

Konkurssien määrä ja konkurssien henkilöstövaikutukset ovat maaliskuun tilanteen mukaan vähentyneet Kotkan-Haminan seudulla.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 102 kappaletta. Toimintansa lopettaneita oli samaan aikaan 73, joten nettolisäykseksi muodostui 29 kappaletta. Perustamisessa ollaan nyt vuoden 2009 tasolla, jolloin edessä oleva taantuma ei vielä ollut vaikuttanut negatiivisesti perustamisintoon, Cursorista kerrotaan.