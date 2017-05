Virojoen kiertoliittymän rakennustyöt alkavat ja alueella otetaan käyttöön poikkeavat liikennejärjestelyt, kertoo tietä urakoiva YIT.

Töitä tehdään vaiheittain ja liikenne siirretään kiertotielle kesäkuun aikana. Valtatie 7:n alikulkukäytävä on käytössä koko rakentamistyön ajan ja kiertotien kohdalla kevyenliikenteen väylä siirretään kulkemaan kiertotien eteläpuolelle.

Alueella on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h ja mahdollisia liikenteenpysäytyksiäkin on luvassa.