Äiti on juhlansa ansainnut

Suomessa vietetään tulevana sunnuntaina äitienpäivää, joka on yksi suomalaisten perinteisimmistä ja samalla arvostetuimmista juhlapäivistä. Äitienpäivällä on edelleen maaginen voima koota perheet yhteen, tapaamaan äitiä ja mummia – ja samalla tietenkin toisin päin.

Juhlaa vietetään monin eri tavoin ja myös äitiyttä voi olla monenlaista. Siitä hyvänä esimerkkinä toimii virolahtelainen Seija Uutela, joka saa sunnuntaina tasavallan presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalin kultaristein yhdessä 32 muun suomalaisen äidin kanssa.

Uutelan perheessä lapset, omat ja sijoitetut, ovat aina olleet etusijalla. Seija Uutela on hyvä esimerkki sellaisesta pyyteettömästä ja vaatimattomasta suomalaisesta äidistä, jotka ovat uutteria, eivät tekojaan mainosta ja jotka jaksavat päivästä toiseen kantaa vastuun itsensä lisäksi kanssaihmisistä. Sellaisiksi me suomalaiset äitimme aika usein miellämmekin.

Sunnuntaina äiti on etusijalla. Ja niin pitääkin olla. Hän on varmasti päivänsä ansainnut jokaisessa perheessä. Kuten Seija Uutelakin toisaalla tässä lehdessä sanoo, hänelle lapset ovat niitä mitaleita.

Virolahdella ja Kaakonkulmalla yleisemminkin hyvä tilaisuus muistaa äitiä on viedä hänet vaikka Leerviikiin kukkaretkelle, lounastamaan ja nauttimaan päälle kakkukahveista, sillä jokavuotiset Arktika-päivät alkavat tulevana viikonloppuna, ja sielläkin sunnuntai on omistettu äideille.

Luontoon lähteminen on monille perheille tänä päivänä yhteinen harrastus, joten miksipä siihen yhteyteen ei sopisi nivoa vaikka retkeä katselemaan lintujen kevätmuuttoa.