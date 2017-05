Perhehoitajalle työ on elämäntapa

– LAPSET OVAT minun mitaleitani, en tarvitse muuta, mutta totta kai tuntuu hyvältä, että tällainen huomionosoitus on minulle suotu.

Näin kommentoi virolahtelainen perhehoitaja Seija Uutela sitä, että hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitali kultaristein.

Uutela on yksi niistä 33 ansioituneesta kasvattajasta, jotka tasavallan presidentti palkitsee äitienpäivänä Helsingin Säätytalolla pidettävässä juhlassa.

Seija ja Matti Uutelalla on yhteensä kuusi biologista lasta, joista viisi on jo aikuisia. Kotona Ala-Pihlajassa asuu 16-vuotias tytär sekä 16- ja 11-vuotiaat veljekset, jotka ovat kuuluneet pitkäaikaisina sijoituslapsina Uutelan perheeseen jo kymmenen vuoden ajan.

Lisää vilskettä perheeseen tuo kolme eri perheistä tulevaa tukilasta, jotka viettävät Uuteloilla kaksi viikonloppua kuukaudessa. Vuosien aikana perheessä on asunut myös useita lyhytaikaisessa sijoituksessa olevia lapsia sekä adoptiota odottavia vauvoja.

– Kaikkiaan viisitoista lasta on kulkenut näiden vuosien aikana tavalla tai toisella perheemme kautta. Kaikkien kanssa ollaan yhteydessä vieläkin, Seija Uutela sanoo.

Sijaisvanhemmuus on Uutelan mielestä ennen kaikkea vanhemmuutta ja äitiyttä, ei työtä.

– Sijoitetut lapset ovat meillä samanarvoisia ja samassa asemassa kuin omatkin. Vanhemmuus on tosin hieman erilaista. Biologisista lapsista on kokonaisvaltaisessa vastuussa, sijaisvanhemmuus on jaettua vanhemmuutta.

Kansaneläkelaitoksen ja tullin palveluksessa aikoinaan työskennellyt Uutela kouluttautui aikuisiällä lasten ja nuorten erityisohjaajaksi. Lisäksi hän on opiskellut muun muassa kasvatustieteitä ja psykologiaa. Perhehoitajana hän on työskennellyt nyt viidentoista vuoden ajan.

– Ennen kuin pojat muuttivat meille, teimme lyhytaikaista kriisi- ja tukiperhetyötä. Nyt teen jonkin verran perhetyötä myös kodin ulkopuolella ja toimin mentorina uusille sijaisperheille.

Työn ohella Uutela opiskelee perhehoidon työnohjaajaksi Helsingin Psykoterapiainstituutissa. Tavoitteena on valmistua ensi vuonna.

Uutela on myös Kymenlaakson Perhehoitajat ry:n hallituksen jäsen ja vertaisryhmän ohjaaja. Perhehoidon tilannetta hän pitää Kymenlaaksossa hyvänä varsinkin sen suhteen, ettei sijaisvanhemmuuden tarvitse päättyä lapsen täyttäessä 18 vuotta.

– Lapset voivat olla sijaisperheessä siihen saakka, että he pystyvät itsenäistymään. Perheestä ei tarvitse lähteä ennen kuin koulut on käyty ja maailmalla pärjätään.

Ennaltaehkäisevään perhetyöhön Uutela toivoisi kunnilta lisää resursseja.

– Ongelmat pitäisi hoitaa kodeissa ennen kuin lapsi tarvitsee sijoitusta. Toivon myös, että perheet hakisivat ajoissa apua ongelmiinsa, ennen kuin tilanne kärjistyy niin pitkälle, että lapset on otettava tilapäisesti huostaan harkinnan ajaksi.

Seija Uutela sanoo pitävänsä työstään niin paljon, ettei halua jäädä koskaan eläkkeelle.

– Tämä työ antaa enemmän kuin ottaa. Tietysti on ollut rankkoja päiviä ja haasteita, mutta kaikesta ollaan selvitty yhdessä.

Marju Perilä