Tilintarkastaja puuttui Carean alijäämiin Miehikkälässä

Tilintarkastaja ei hyväksynyt Miehikkälän kunnanhallituksen jo hyväksymää tilinpäätöstä viime vuodelta sellaisenaan. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean alijäämiin menneiltä vuosilta ja Miehikkälän kunnan vastuuseen niistä.

Carea on viime vuosina sopeuttanut toimintaansa ja korottanut asiakasmaksujaan, minkä seurauksena kuntayhtymän kertyneet alijäämät ovat pienentyneet olennaisesti, ja Carean ennakoidaan saavan katettua alijäämänsä mahdollisesti jo tämän vuoden aikana.

Tilintarkastajan pyynnöstä Carean talousjohtajalta pyydettiin uusi laskelma kuntakohtaisesta alijäämien kattamisvastuusta viime vuoden lopun tilanteen mukaan.

Laskelman perusteella Miehikkälän kunnan vastuu oli tilinpäätöshetkellä vajaat 91 000 euroa, kun taseeseen aiemmin kirjattu vastuu oli 296 000 euroa. Tilintarkastajan mukaan tilinpäätös ei tältä osin anna oikeaa ja riittävää kuvaa kunnan taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastaja antoikin ohjeet, joiden mukaan kunnanhallituksen maaliskuussa käsittelemää tilinpäätöstä on korjattava siten, että Carean pakollista varausta on tuloutettu kunnalle noin 205 000 euroa. Tästä johtuen kunnan viime vuoden tulos paranee ja ylijäämäksi muodostuu noin 706 000 euroa, kun se aikaisemmin oli noin 500 000 euroa.

Miehikkälän kunnanhallitus päätti maanantaina tehdä tarvittavat korjaukset ja esittää kunnanvaltuustolle korjatun tilinpäätöksen.