Leijonat istutti muistopuut

Lions Club Virolahti-Miehikkälä tarttui kansainvälisen Lions-järjestön ja Suomen Lions-liiton kehotukseen jättää omalla paikkakunnalle jokin perintö järjestön ja Suomen täyttäessä tänä vuonna 100 vuotta. Molempien syntymäpäiväkin on sattumalta 6. joulukuuta.

Leijonat päätti istuttaa sekä Virojoen Villinrannan että Miehikkälän Kunilan pihoille tammet muistuttamaan jälkipolvia tästä merkittävästä tuplajuhlien vuodesta.

Istutus tapahtui viime viikon torstaina kummassakin paikassa. Villinrannassa tammi istutettiin talon päätyyn rakennettavan senioripuiston yhteyteen. Kunilassahan puisto jo toimii, joten tammen luonnollinen paikka on siellä.

Kumpikin puuntaimi sai ympärilleen metallisen kehikon ja kaiverretun laatan kertomaan mistä on kysymys. Talveksi metallikehikon ympärille laitetaan vielä verkko, joka suojaa puita jäniksiltä.

Klubin presidentti Keijo Rinnesalmi toivoi istutustalkoiden lomassa, että leijonatoiminta Kaakonkulmalla tulisi jatkumaan.

– Toivotaan, että nämä puut muistuttavat jälkipolvia siitä, että täällä on tehty leijonatyötä. Ja toivottavaa on, että sitä tehdään vielä seuraavatkin sata vuotta, hän esitti.

JUKKA KINNUNEN