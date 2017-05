Osuuskauppa irtisanoo 17 talouhallinnosta

Kymen Seudun Osuuskauppa sanoo irti 17 työntekijän työsuhteet taloushallinnostaan. Irtisanomisten taustalla on talustehtävien siirtäminen S-ryhmän yhteiseen palvelukeskukseen. Irtisanottavista 13 on kokoaikaisia ja neljä osa-aikaisia työntekijöitä.

– Pyrimme tarjoamaan irtisanotuille työntekijöille toisia tehtäviä KSO-konsernin sisältä, uusia työtehtäviä meillä avautuu jatkuvasti. Vastaavia tehtäviä meillä ei kuitenkaan ole tarjota, talousjohtaja Jukka Virenius kertoo yhtiön tiedotteessa.

Kymen Seudun Osuuskaupan taloushallinto aloitti yhteistoimintaneuvottelut maaliskuun lopulla ja ne saatiin päätökseen viime viikon maanantaina. Neuvottelujen taustalla olivat S-ryhmän yhteisissä vähittäiskaupan ja taloushallinnon tietojärjestelmissä tapahtuvat uudistukset, joiden tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja keskinäistä synergiaa.

Taloushallinnon järjestelmäuudistus tukeutuu automaatioasteen nostamiseen ja S-ryhmän yhteisen taloushallinnon palvelukeskuksen palvelujen käyttöönottoon.

Neuvottelujen jälkeen taloushallinnon tehtävät päätettiin siirtää S-ryhmän yhteiseen taloushallinnon palvelukeskukseen SOK:lle kesäkuun alusta alkaen.