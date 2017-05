Pellinkankaalla ensimmäiset paikallisravit

Miehikkälässä Pellinkankaan raviradalla ravataan ensi viikon lauantaina ensimmäiset paikallisravit. Aikaisemmin Pellinkankaalla on ravattu vain harjoitusravien merkeissä.

Ravien järjestelyt alkavat olla jo loppusuoralla ja tarkoituksena on, että niissä nähdään 10 lähtöä, joista kolme on poneille ja yksi monte-lähtö lämminverisille.

Lapsille on myös tarjolla omat keppihevoslähdöt, joihin ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä, ja oma keppihevonen mukaan.

Ravien järjestäjä Miehikkälän Oriyhdistys toivoo, että keli suosii ja paikalle saadaan paljon hevosurheilun ystäviä nauttimaan niin katsomisesta kuin osallistumaan itse raveihinkin.

Ensimmäiset viralliset paikallisravit ravataan 27. toukokuuta kello 13 alkaen.