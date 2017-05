Koululaisille luonto-oppeja Arktikassa

KOUVOLAN SEUDUN ammattiopiston (KSAO) Ankkapurhan yksikkö ja Virolahden kunta solmivat Arktika-päivien alla yhteistyösopimuksen, jonka toivotaan tuovan pysyvästi luonnonvara-alan opiskelijoita opettamaan ja itsekin oppimaan.

Yhteistyö alkoi konkreettisesti tiistaina, kun Arktika-päivillä oli vuorossa perinteinen Virolahden ja Miehikkälän 3.- ja 5.-luokkalaisten koululaisten luontopäivä. Sen vetämisestä vastasivat nyt ensimmäisen kerran KSAO:n opiskelijat.

– Opiskelijat ovat itse suunnitelleet kaiken alusta alkaen, ottaneet vastaan tarjouspyynnöt ja aikatauluttaneet tämän päivän kulun. Me opettajat olemme sitten puuttuneet vähän, jos sellaiseen on ollut tarvetta, opettaja Mila Valkonen KSAO:sta kertoi.

Koululaisten luontopäivä on alakoululaisille tärkeä keväinen tapahtuma. Viidesluokkalaiset sen ovat jo kerran kokeneet, mutta kolmasluokkalaiset olivat mukana ensimmäistä kertaa.

– Onkos tämä mukavampaa kuin istua siellä koulussa, lintuopas Jari Markkula kysäisi otettuaan joukot kokoon aloituspuheenvuoroja varten.

Vastaus oli hyvin yksiselitteinen ”joo”.

Markkulan puheiden jälkeen olikin sitten KSAO:n opiskelijoiden vuoro. He jakoivat koululaiset ryhmiin, jotka matkasivat eri suuntiin tehtävärasteille. Niitä oli perustettu Leerviikin lähiympäristöön kuusi kappaletta.

Yhdellä rastilla opetettiin ensiaputaitoja, toisella tunnistettiin eläimiä ja kolmannella bongattiin lintuja. Sitten mentiin yhdessä tuumin kiipeilyrataa, opeteltiin tulentekoa ja muita erätaitoja ja linnunpöntön rakentamista.

Ankkapurhan luontoalan opiskelijat valmistautuvat ensi vuonna tapahtumaan suureen reformiin, joka koskettelee opetussuunnitelmia rajusti.

– Reformin mukaan kaikki oppiminen tapahtuu ulkona elävässä ympäristössä, opettaja Katariina Ärmänen tiivisti asian.

Ärmänen sanoikin, että KSAO on reformiin jo valmistautunut ja etsii koko ajan uusia yhteistyökumppaneita.

– Virolahti on uusin kumppanimme.

Ankkapurhassa luonnonvara-alaa opiskelee noin 80 nuorta ja aikuista, jotka valmistuvat pääsääntöisesti kahdessa vuodessa luonnonvaratuottajiksi, luonto-ohjaajiksi tai ympäristönhoitajiksi. Jotkut opiskelijat suorittavat kaksoistutkintoa, kuten Oravalasta kotoisin oleva Sonja Kumpulainen.

– Minulla on vielä noin puolet opinnoista kesken. Haaveenani olisi perustaa oma yritys, mutta ehkä työllistyn ensin jossain muualla, hän pohdiskeli tehtävärastia vetäessään.

Virolahden kunnalle yhteistyö KSAO:n kanssa on tarpeellista.

– Me saamme sitä kautta koululaisille ja muille ryhmille luontoon perustuvia ohjelmapalveluja, joita nämä opiskelijat tuottavat. KSAO:lta tuli tänä keväänä tarjous tästä ja se johti sopimukseen. Arktika-päivien lisäksi voimme saada tätä kautta ohjelmapalveluja myös Bunkkerimuseolle ja tulevaisuudessa ehkä muuallekin, matkailupäällikkö Anu-Leena Lintunen kiitteli.

Harjun oppimiskeskus aloittaa syksyllä luonto- ja ympäristöalan ammatillisen aikuiskoulutuksen opintojen tarjoamisen Virolahdella. Yhteistyö KSAO:n kanssa ei sodi millään tavalla sitä vastaan, osapuolet näkevät.

– Ihan varmasti kaikille löytyy oma paikkansa. Me olemme valinneet luontomatkailun kehittämisen painopistealueeksemme ja työtä riittää kaikille. Harjun kanssa tulemme tekemään hyvää yhteistyötä kuten tähänkin asti, Lintunen korostaa.

Katariina Ärmäsen mukaan KSAO ja Harju voivat pikemminkin rakentaa myös keskinäistä yhteistyötään kuin kilpailla samoilla markkinoilla.

– Siihen on hyvät edellytykset. Tällä alalla valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen on poikkeuksellisen hyvä. Viime joulunakin meiltä valmistuneet ovat kaikki löytäneet vähintään määräaikaisen pestin, hän mietiskeli.

Luonnonvara-alan opiskelijat työllistyvät muun muassa kuntien ja kaupunkien palvelukseen, mutta esimerkiksi ohjelmapalveluyrittäjänä toimiminen on yksi väylä.

– Täällä meillä Kymenlaakson Jäte Oy on iso työllistäjä ympäristönhoitajiksi valmistuville, Ärmänen huomautti.

