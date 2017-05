Yhteistyötä monella tapaa

Verkostoituminen ja yhteistyö ovat voimavaroja lähes kaikilla elämän aloilla tänä päivänä. Niin myös kuntien ja oppilaitosten välillä. Siitä Virolahden kunta on nyt saamassa oivaa oppia, kun Kouvolan Seudun Ammattiopiston KSAO:n luonnonvara-alan opiskelijat ovat mukana järjestämässä kaivattua ohjelmapalvelua ja tapahtumia hiljattain solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa.

KSAO:n Ankkapurhan yksikön opiskelijat järjestivät tiistaina perinteisen koululaisten luontopäivän 3. ja 5.-luokkalaisille Arktika-päivillä. Kysymyksessä oli tehtävärastien mukaan läpiviety ohjelmarunko. Sen puitteissa koululaiset pääsivät itse tekemään ja kokeilemaan monenlaisia taitoja.

Jatkoa yhteistyölle seurannee myös Bunkkerimuseolla ja muissa kunnan järjestämissä tapahtumissa, joiden oheen tarvitaan erilaista toimintaa. Pienenä kuntana Virolahdella on itsellään lähes mahdoton tehtävä toteuttaa vastaavanlaisia palveluja, joten yhteistyön merkitys korostuu.

Vastaavasti ankkapurhalaiset ovat etsimällä etsineet yhteistyökumppaneita löytääkseen opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opiskelussa tarvittavia suoritteita. Kun vielä uusi opetussuunnitelma on tulossa ensi vuonna vastaan, tällaisia mahdollisuuksia tarvitaan lisää. Kysymyksessä on siis win-win tilanne, josta kumpikin osapuoli selkeästi hyötyy.

Harjussa aloitetaan syksyllä luonnonvara-alan koulutus aikuisille. Olettaa sopii, että kunnan ja KSAO:n välinen sopimus ei millään tavalla heikennä harjulaisten mahdollisuuksia löytää vastaavaa toimintaa lähialueelta. Päinvastoin, Harju tulisi nopeasti ottaa mukaan tähän yhteistyökuvioon, joka lähivuosina saattaa edelleen laajeta.