Metsäneuvostot huolissaan metsäteiden kunnosta

Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsäneuvostojen toukokuun kokouksen kuumimmaksi puheenaiheeksi nousi metsäteiden perusparannusten määrien romahtaminen.

Tilastojen mukaan Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa peruskorjattiin metsäteitä kestävän rahoituslain varoin vain 10 prosenttia asetetusta tavoitteesta. Tulosta heikensivät viime vuonna myös Kemera-lain hallinnoinnin ruuhkat ja ongelmat, mutta tilanne on silti metsäneuvostojen mielestä hälyttävä edelleen, todetaan Suomen metsäkeskuksen tiedotteessa.

Metsätiet ja muut yksityistiet muodostavat metsätalouden kuljetusten kannalta elintärkeän ”hiussuoniverkoston”, jota myöten valtaosa hakattavasta puusta aloittaa matkansa jalostuslaitoksille. Lisääntyvä puunkäyttö ja ympärivuotinen puunkorjuu asettavat tiestölle yhä suurempia vaatimuksia. Näin teiden korjausvelan lisääntyminen on erityisen huolestuttavaa ja pahimmat seuraukset voivat näkyä vasta vuosien päästä.

– Metsäteiden ja muiden yksityisteiden riittävä kunto on myös muiden maaseutuelinkeinojen, asutuksen ja loma-asutuksen elinehto sekä turvallisuustekijä, toteaa metsäneuvoston puheenjohtaja Sari Lantta.

Myös metsien monikäyttö marjastuksesta ja metsästyksestä aina retkeilyyn ja kuntoiluun asti tukeutuu vahvasti metsäteihin.

Metsäneuvostot katsovat, että tulevissa kannustinjärjestelmissä tukia tai muita kannustimia tulisi entistä voimakkaammin kohdentaa perusparannushankkeiden aikaansaamiseen liittyviin työvaiheisiin. Myös mahdollisuudet suunnittelutyön keventämiseen ja oikeus vähentää metsäteiden perusparannuskulut verotuksessa kerralla nykyisten vähittäisten poistojen sijaan olivat keskustelussa esillä.

Metsätalouden tuleva kannustejärjestelmä on parhaillaan tarkastelussa, sillä nykyinen Kemera-lainsäädäntö on voimassa enää vuoden 2020 loppuun. Metsäneuvostot pitivät kuitenkin tärkeänä, että metsäteiden perusparannuksen rahoitusehtoja voitaisiin tarkistaa jo nykyisen Kemera-lain voimassa ollessa.

Maakunnalliset metsäneuvostot ovat Metsäkeskuksen yhteydessä toimivia, sidosryhmistä muodostuva yhteistyöelimiä. Niiden tehtäviä ovat muun muassa alueellisen metsäohjelman laatiminen ja seuranta, kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden tavoitteenasettelu sekä erilaisten aloitteiden tekeminen alueen metsään perustuvien elinkeinojen kehittämiseksi.