Virojoen päiväkodissa jatketaan sisäilmatutkimuksia

Virojoen päiväkodin sisäilmatutkimukset jatkuvat edelleen ja niiden takia aikaisempia suunnitelmia eri ryhmien tilajärjestelyiksi on jouduttu muuttamaan. Esiopetusryhmän oli tarkoitus siirtyä yläkoululta päiväkodille ensi syksynä, ja vastaavasti 6. luokan oli määrä sijoittua yläkoululle eskariryhmältä vapautuviin tiloihin.

Nyt niin ei voida tehdä, sillä sisäilmatutkimukset jatkuvat ja mahdollisesti päiväkodin kiinteistössä joudutaan tekemään remonttitöitä. Eskariryhmä jatkaa siis edelleen yläkoululla, mutta 6. luokalle on hankittava väistötilat.

Virolahden kunnanhallitus hyväksyi maanantaina suunnitelman, jonka mukaan parakkimalliset tilat vuokrataan ja ne sijoitetaan koulun piha-alueelle. Kustannuksia tiloista aiheutuu noin 2 000 euroa kuukaudessa.

Tilapalvelupäällikkö Heikki Rongas korostaa, että päiväkotirakennus halutaan tutkia ja mahdollisesti kunnostaa kunnolla, että sen sisäilma on riskitön.

Päiväkodilla on havaittu lieviä hajuja ja ilmanvaihdon puutteita. Vaikka niistä ei ole ollut merkittävää haittaa, ne ovat antaneet aiheen selvittää rakennuksen kunto perinpohjaisesti.

Varmoja ongelmalähteitä ei ole vielä löytynyt.

– Riskikohteita ovat muun muassa välipohjien ja ulkoseinien rakenteet, Rongas mainitsee.

Tutkimusten ja korjaussuositusten on määrä valmistua kesäkuussa.

Päiväkodin ja koulun välissä sijaitseva vanha opettajien asuntola puretaan näillä näkymin ensi vuonna. Sisäilmaongelmat lähtivät liikkeelle juuri sieltä ja ovat aiheuttaneet lumipalloefektin eri päiväkoti- ja koululaisryhmien siirtymisille. Päiväkotirakennuksen ongelmat mutkistavat tilannetta.