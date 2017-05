Kesä tuli viimein

Tulihan se sieltä. Nimittäin kesä. Jo viime torstaina oli aistittavissa, että ilmanala on vaihtumassa, perjantaina se oli sitten täyttä totta. Lämpötila kipusi komeasti yli 20 asteen ja Mäntsälässä päästiin tänä vuonna ensimmäisinä nauttimaan hellelukemista.

Mikä parasta, viime viikon loppupuoli lämmitti myös yöt, joten kasvukausi pääsi nyt kunnolla vauhtiin. Täällä Kaakonkulmalla sadetta toki kaivattaisiin ja sitä onkin luvassa.

Kesä tulee myös matkailukohteineen ja lukuisine tapahtumineen. Kaakonkulman kesästä kertoo jälleen kerran Kaakon kierros, kesälehti, joka jaetaan tänään ja lähipäivinä kaikkiin talouksiin Virolahdella, Miehikkälässä, Ylämaalla ja Haminassa. Lisäksi se jaetaan kaikille kesäasukkaille ja sitä on saatavissa monista noutopisteistä eri puolilta kulmakuntaa.

Kaakon kierros kertoo parhaat menovinkit alkavan kesäkauden osalta. Tapahtumien kirjo on runsas ja monipuolinen – kaikille löytyy kyllä jotakin.

Erityinen mielenkiinto tänä vuonna kohdistuu Miehikkälään, joka viettää 130-vuotisjuhliaan ja on näin juhlavuonna panostanut monenlaisiin tapahtumiin pitkin kesää ja tulevaa syksyä. Luvassa on näkemistä ja kokemista monessa eri muodossa. Niistä voisi poimia esimerkkinä vaikkapa Miehikkälän käsityöläisten kierrätystä hyödyntävän käsityöpuiston koulukeskuksen ympäristössä, ja samaan aikaan avattavan Kaakon taideyhdistyksen taidenäyttelyn, johon etsitään tauluja eri puolilta Miehikkälää.

Nämä kesäkuun puolivälissä avattavat näyttelyt kertovat samalla siitä paikallisesta voimavarasta, jota pienestä maaseutukunnasta vielä löytyy. Mikään ei ole ainutlaatuisempaa kuin pieni ja paikallinen.