Sinfonista nautintoa Virojoella

YLIOPPILASKUNNAN Soittajien 80 muusikon sinfoniaorkesteri poksautti auki Kaakon Kamarimusiikin konserttikesän lauantaina. Kesäisen lämpimänä päivänä Virojoen koulun juhlasalissa oli runsaasti yleisöä.

Virojoella sinfoniaorkesterin kuuleminen ei ole jokapäiväinen tapahtuma. Siksi tapahtuma oli myös erittäin merkittävä.

Konsertin aloitti ranskalaisen impressionistisen säveltäjän Claude Debussyn sävellys Faunin iltapäivä (1894). Teos perustuu symbolistisen runoilijan Stéphane Mallermén runoon.

Siinä fauni soittaa huiluaan, tapaa metsässä nymfejä ja vaipuu uneen. Tapahtumat ovat ikään kuin faunin ”päikkäriunesta”. Säveltäjä ei kuitenkaan seurannut runoa tarkasti, vaan loi musiikkia vapaasti runon innoittamana.

Sävellys on tullut tutuksi monien balettitanssijoiden, esimerkiksi Rudolf Nurejevin, esittäminä versioina fauneineen ja nymfeineen. Sävellysteos on yksi Debussyn kuuluisimmista, ja sitä pidetään yhtenä musiikkihistorian käännekohtana.

Toisena numerona oli Jean Sibeliuksen Viulukonsertto. Se on erittäin pidetty, paljon soitettu ja eniten maailmassa levytetty viulukonsertto.

Sibelius on aina Sibelius, ja meihin suomalaisiin hänen musiikkinsa uppoaa kuin kuuma veitsi voihin.

Tällä kertaa orkesterin solistina toimi Suomen Kansallisoopperan 1. konserttimestari ja Kaakon Kamarimusiikin perustaja sekä taiteellinen johtaja Jukka Merjanen.

Hän soitti aivan loistavasti Viulukonserton Andrea Guarneri -viulullaan, joka on vuodelta 1682. Kaakon Kamarimusiikin taiteellinen johto on todella hyvissä käsissä.

Väliajan jälkeen oli ohjelmassa osia Sergei Prokofjevin baletista Romeo ja Julia (1935). Prokofjev ei ole venäläisistä klssikkosäveltäjistä helpoimmin avautuvia, mutta hänen balettimusiikkinsa on uskomattoman upeaa. 1900-luvun alun murroskaudessa etsittiin musiikin uusia ilmaisukeinoja.

Prokofjevin musiikki on nautittava yhdistelmä melodiikkaa, myöhäisromanttista kauneutta, uusklassista leikkisyyttä ja uutta persoonallista sävelkieltä.

Viimeistään kuudentena esitetyn Ritarien tanssin jytkeen alkaessa karvat kämähtivät pystyyn ja iho meni kananlihalle. Sen jälkeen musiikki vei taas mukanaan, ja kaikki olikin aivan hurlumheitä – ei tiedetty missä oltiin, mikä maa, mikä valuutta?

Mikk Murdvee on aivan loistava kapellimestari. Kun saa 80 muusikkoa soittamaan näin hienosti yhteen, täytyy olla hyvä tekijä. Sitä Murdvee oli. Suuri kiitos onnistuneesta konsertista kuuluu hänelle sekä kaikille hyville soittajille.

Ylioppilaskunnan Soittajat oli hyvin tyytyväinen keikkaan, koska maakunnissa ei yleisöä ole helppo saada paikalle. Täällä oli hyvä tunnelma, järjestelyt pelasivat hyvin ja esitys onnistui.

Konsertti sai toistoa maanantaina Helsingin konservatoriossa.

Jaakko Liukkonen