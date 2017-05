4H kerää taas lannoitesäkkejä

Kaakonkulman 4H-yhdistys on jälleen mukana keräämässä lannoitesäkkejä.

Keräys toteutetaan Miehikkälässä ja Virolahdella siten, että viljelijät tuovat tyhjät säkit Kaakonkulman 4H-yhdistyksen keräyspisteisiin. Yara järjestää säkkien kuljetuksen keräyspisteistä hyötykäyttöön. Viljelijöille säkkien jättäminen keräykseen on maksutonta. Säkkejä kerätään 1.6.-15.7. välisenä aikana.

Keräykseen voi jättää Yaran 40 kg ja 650 kg lannoitesäkit ja lannoitelavojen suojahuput. Lisäksi keräykseen kelpaavat Hankkijan /Agrimarketin, K-maatalouden, Raisioagron ja Tilasiemenen siemenviljasuursäkit. Muiden toimijoiden säkkejä ei keräyspisteissä voida vastaanottaa, koska ne eivät osallistu keräyksen kustannuksiin.

Viljelijöiden myönteinen suhtautuminen ympäristöä säästävään keräykseen takaa sen, että useampi kuin joka toinen lannoite- ja siemensäkki palautuu muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Kerätty määrä ylittää reilusti valtioneuvoston pakkauspäätöksessä olevan 16 prosentin tavoitteen. Pesun, murskauksen ja sulatuksen jälkeen säkit käytetään uusiomuoviin.

Säkkikeräys järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975. Näinä vuosikymmeninä on muovisia säkkejä saatu talteen yli 35 miljoonaa kiloa ja työllistetty tuhansia nuoria koko Suomessa. Säkkikeräyksen suojelija on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Paikallisen keräyksen järjestää Kaakonkulman 4H-yhdistys yhteistyössä Suomen 4H-liiton, Yara Suomen ja Finlands svenska 4H:n kanssa. Keräyksen päärahoittaja on Yara Suomi Oy. Rahoitukseen osallistuvat myös Hankkija, K-maatalous, Raisioagro ja Tilasiemen Oy.

Keräyspaikat ovat entisillä paikoilla: Miehikkälässä Härmänkankaalla Taavetintien varressa, raviradan vastapäätä ja Virolahdella Vaahterikossa. Keräyspaikoille ovat opasteet.