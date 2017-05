Simulaattori sai nimen ja pilttuun

HARJUN oppimiskeskuksen uusin ja kallein hevonen ei suostu tekemään virheitä. Väsymättömästi se jaksaa hypätä vaikeitakin esteitä. Samalla se kertoo pikkutarkasti kaikki virheet, joita ratsastaja tekee.

Kyseessä on tietenkin Harjuun hankittu esteratsastussimulaattori, jonka vihkiäisiä tai pikemminkin ristiäisiä juhlittiin keskiviikkona näyttelijä Olga Temosen juontamassa kutsuvierastilaisuudessa.

Hevonen sai nimekseen Romeo. Nimi valittiin facebookissa julkaistuun nimikilpailuuun tulleiden lähes kahdensadan ehdotuksen joukosta. Romeo-nimeä oli ehdottanut espoolainen Nina Laine.

– Raadin mielestä Romeo oli iskevä ja kansainvälinen nimi, Harjun matkailun ja markkinoinnin koordinaattori Hanne Vainikka perusteli valintaa.

Romeo-simulaattori on löytänyt Harjussa pilttuunsa Nestori-hallissa olevasta luokkatilasta, joka on ollut tähän asti vähäisessä käytössä. Rehtori Mika Palosaran mielestä paikka on hyvä, sillä tukevasti lattiaan pultattu simulaattori on luokkatilassa luontevasti ratsastusmaneesin yhteydessä.

– Tässä vieressä on myös kahvio ja sosiaalitilat erilaisten ulkopuolisille järjestettävien valmennuspakettien toteuttamista varten.

Marju Perilä