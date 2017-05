Sisko Ukkola-Paronen valtuuston johtoon

Virolahden Keskustan kunnallisjärjestö esittää Sisko Ukkola-Parosta kunnanvaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi. Kunnanhallituksen johtoon on asettumassa odotetusti Vappu Kuokka. Lopullisen päätöksen valinnoista tekee kesäkuussa kokoontuva kunnanvaltuusto.

Keskustan esityksen mukaan kunnanhallitukseen on Kuokan lisäksi tulossa jäseniksi Tomi Kokkola ja Leo Uski. Varajäseniä ovat Heli Varjakoski, Anton Yrjönen ja Mikko Vilkki.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajaksi tulee Anton Yrjönen ja varapuheenjohtajaksi Mikko Vilkki. Ryhmän sihteerinä toimii Heli Varjakoski.

Teknisen lautakunnan puheenjohtajana on jatkamassa Tuomo Peltola. Lisäksi lautakunnan jäseneksi on tulossa Heli Varjakoski. Varajäseniksi keskusta on nimeämässä Teuvo Niemelän ja Reetta Permannon.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniksi ovat tulossa Mikko Vilkki ja Minna Yläkäs. Varajäseniksi nimettäneen Jyrki Skippari ja Tuula Haaja.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi keskusta haluaa Anton Yrjösen. Varajäsenenä siellä toimii esityksen mukaan Ilkka Kurkela.

Rakennuslautakunnan varapuheenjohtajaksi on tulossa Anni Pekkinen ja lautakunnan varajäseneksi Ritva-Liisa Ripatti.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi on nousemassa Kimmo Hellstén ja lautakunnan varajäseneksi Jouni Niemelä.

Jouni Niemelä on menossa myös ympäristölautakunnan jäseneksi. Varalla siellä on esityksen mukaan Tuomo Peltola.

Maakunnallisista paikoista maakuntavaltuuston jäseneksi on menossa Sisko Ukkola-Paronen ja varajäseneksi esitetään Heli Varjakoskea.

Carean yhtymäkokousedustajaksi ja sen toiseksi varapuheenjohtajaksi esitetään Vappu Kuokkaa. Varalle on tulossa Minna Yläkäs.

Ekamin yhtymäkokouksen jäseneksi on tulossa Leo Uski ja varalle Anton Yrjönen. Yhtymähallituksen paikka kuuluu Miehikkälälle, mutta sen varajäseneksi keskusta esittää Anni Pekkistä.