Harjussa mittavat kenttäratsastuskilpailut

Harjun oppimiskeskuksessa pidettiin kenttäratsastuskilpailut viime viikonloppuna. Kilpailuissa oli lauantaina 2-tason luokkia ja sunnuntaina sekä 2- että 3-tason luokkia. Luokissa 2, 3 ja 4 oli vain maastokoe, joka arvioitiin taitoarvioinnilla. Lähtöjä oli kahden päivän aikana yli 80.

Tulokset:

Kenttäkilpailu, Luokka 1, 80 cm: 1) Kaisa Nykänen / Hobitin Toivo (SUORA), 52,1, 2) Marika Anttila / Valon Riento (HeWi), 52,9, 3) Niina Holmberg / Mecenas (POM), 53,3, 4) Jaana Hakala / Ostoja (TRS), 53,7, 5) Johanna Huovinen / Cuneo (KkR), 54,1, 6) Julia Nikkanen / Ibris (LmR), 54,1, 7) Garin Helenius / Come Back Sissy (YRa), 55,3, 8) Jenni Tauschi / Pa-De-De (EKR), 56,1, 9) Heidi Päivärinta / Perfecta (POM), 56,8, 10) Sini Mänttäri / Fieldhill Fantasy (KkR), 57,6, 11) Amelia Kettunen / Hilton Ilo (RaVe), 58, 12) Sinna Mikkola / Fieldhill Legent (KOR), 58,4, 13) Emmi Kivelä / Chanel VI 2111 (E-KR), 58,9, 14) Anniina Poikela / Kotalan Glimrende Rosa 62 F (KRC), 59,6, 15) Kirsi Savikurki / Romonetty Z (RATSU), 60,4, 16) Anselmi Laiho / Candyman Joe (KeSeRa), 62,4, 17) Heli Rainio / Hero Hurmaus (SUORA), 65,6, 18) Päivi Kallionpää / Jesmiinala (LaRS), 67,6, 19) Vaije Maan / Tamerlan (SkaRa), 67,9, 20) Bea Oksanen / Kaprice (ImRa), 71,4, 21) Jasmina Sulkumäki / Eskoliini (NXR), 73,1, 22) Matilda Kursi / E. Deus ex Inferno (VARSA), 83,2, 23) Sofia Koivuniemi / Hoppenhof’s Luuk (VARSA), 90,5, 24) Ronja Kivirinta / Condor Utopia (PERA), 95,5, 25) Pentti Raiski / Cilene (PUNRA), 139,9

Maastokoe, Luokka 2, taitoratsastus 60 cm: 1) Nea Hatermaa / Seihs (KOR), 38,0, 2) Jaana Pulkkinen 7 Gottfrid (E-KR), 37,0, 3) Ira Mäki / Jokelan Hilpertti (Hurjat), 35,0, 4) Heidi Päivärinta / Gwen (POM), 34,0, 5) Emma Hakkarainen / Chiona (KOR), 33,5, 6) Aliina Halme / Solaris (SkaRa), 32,5, 7) Julia Virkkala / Pomeranets (E-KR),32,0, 8) Maria Sell / Mighty Ruler (KJR), 31,5, 9) Kerttu Hakkarainen / Ricardo III (KOR), 31,0, 9) Emmi Kivelä / Karabella (E-KR), 31,0, 11) Elina Hedman / Tuuvan Tilda (EKR), 29,0, 12) Bea Oksanen / Mister Ed’s (ImRa)

Maastokoe, luokka 3, Nuoret 80-90 cm: 1) Tuija Rosenqvist / Duchess Diamond (LmR), 45,0, 2) Axel Lindberg / SG Marimia (HUSR), 45,0, 3) Axel Lindberg / Pin Rock’s Fade to Black (HUSR), 39,0, 4) Elina Eskelinen / Chiyo (KJR), 35,0

Maastokoe, luokka 4, Nuoret 90-100 cm: 1) Miila Mättölä / Ballyheerin Warrior (EKR), 34,0, 2) Minna Leppälä-Pirtilä / Romeo M (PeuRa), 30,0, 3) Ida Yrttiaho / Firecape Daniel (KRS),24,0, 4) Jenni Vattulainen / Aloha VD Tichelrij Z (RCM)

Kenttäkilpailu, Luokka 5, 90 cm: 1) Essi Kerminen / Agro (PRP-72), 59,6, 2) Linda Immonen / Kandelus (SuoVaRi), 61,5, 3) Kristiina Hurmerinta / Millway’s Rosec (SkaRa), 62, 4) Aada Puranen / Carisma d’Aro (MEHE), 66,5, 5) Elina Eskelinen / Mera (KJR), 68,1, 6) Taru Lindholm / One Wish (AR), 68,2, 7) Emma Helander / Benjini (PeuRa), 75,6, 8) Satu Juvonen / Cooperhill Dantzer (KOR), 83,5, 9) Amanda Grant / Visar (ErE), 83,6, 10) Kristiina Hurmerinta / Tycjan (SkaRa), 93,6, 11) Elmo Laiho / Ewan Stone (KeSeRa), 111,3, 12) Anna Lehto / Enya Royale (E-KR) , 13) Pipsa Pippuri / Oestbos Todo (SkaRa)

Kenttäkilpailu, Luokka 6, 90 cm, avoin suomenhevosille: 1) Heli Rainio / Nikoet (SUORA), 49,8, 2) Laura Jalasto / Pimun Vilske (TAMPA), 52,2, 3) Katri Forstén / Sumun Lordi (EKR), 52,8, 4) Sari Kettunen / Tähti Ohjus (RaVe), 55,1, 5) Mira Mahosenaho / Lavilan Viljo (MT-TEAM), 60,3, 6) Heli Rainio / Helan Går (SUORA) , 6) Anna Sizko / Kiripassi (UHU) , 8) Piia Nikka / Ruskan Reipas (LR TEAM)

Kenttäkilpailu, Luokka 7, 105 cm: 1) Jaana Pulkkinen / Difonius SDH (E-KR), 46,7, 2) Janina Karinen / Noble Dark Agent (HA-71), 50,7, 3) Axel Lindberg / My Laptop (HUSR), 56,8, 4) Nicola Pitkänen / Lemurs II (JOKERA), 58,3, 5) Tanja Kortelainen / Königs Knight Ks (JOKERA), 59, 6) Anni Huovinen / Quintero B (SRC), 59,2, 7) Johanna Sokka / Danelly 2689 (SuoVaRi), 61,1, 8) Virpi Nättiaho / My Cachet (SkaRa), 62,2, 9) Taika Vapalahti / Coralle (MRS), 75,5, 10) Jenny Pylvänäinen / Playcess (VARSA), 76,3, 11) Katariina Kuronen / Devina D’09 (PeuRa), 95,7, 12) Ida Takala / Shanigan (PeuRa), 115,2, 13) Leena Laakso / Naughty (MEHE) , 13) Elmo Laiho / Elsa’s Isabelle (KeSeRa) , 15) Veera Pitkänen / Linas (EKR).