Salpavaellus iskee ytimeen

Salpalinja on tärkeä etappi itsenäisen Suomen 100-vuotiaalla tiellä. Kansakunnan vaellus suurvallan ikeen alta maailman valioksi on huikea tarina. Sitä on myös Salpalinja itsessään. Sen tarinaa osana Suomen itsenäisyyttä ei tunneta.

Salpavaellus viikko jälkeen juhannuksen esittelee Salpalinjan maan alta ja päältä jo 24:nnen kerran. Vaellusreittejä on kolme erimittaista, jokaiselle käytettävissä olevan ajan ja kunnon mukaan.

Reitit päättyvät kaikki yhtä aikaa Virolahden Harjun Oppimiskeskuksen kartanopuistoon ja siellä pidettävään komeaan maanpuolustusjuhlaan sunnuntaina 2. heinäkuuta. Sitä edeltää laskuvarjohyppynäytös, jossa muun muassa Suomen lippu laskeutuu Olavi Kilpisen tuomana uljaasti tapahtumapaikalle.

Salpalinjan Perinneyhdistys on tämänkertaisen Salpavaelluksen suojelija. Yhdistys julkaisee kesäkuun alussa Salpalinja – itsenäisyyden monumentti -kirjan. Sitä vaeltajat ja yleisö saavat ostaa vaelluksen päätöspäivänä Harjussa suoraan käteisellä lahjahintaan.

Salpavaelluksen järjestävät vapaaehtoistyönä Virolahden, Miehikkälän ja Luumäen reserviläisjärjestöt puolustusvoimien tuella. Myös Salpalinjan oppaat ovat reiteillä mukana.