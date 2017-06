Ulosottovirasto odottelee yhä tarjousta Länsikeskuksesta

KYMENLAAKSON käräjäoikeuden ulosottovirasto on saanut yhden tarjouksen Vaalimaa Shopping Center Oy:n liikekeskuksen jäämistöstä Vaalimaalla.

Tarjous oli kuitenkin sellainen, ettei sitä voitu hyväksyä.

– Puhutaan muutamista kymmenistä tuhansista euroista, sanoo johtava kihlakunnanvouti Kimmo Tuukkanen.

Tuukkanen muistuttaa, että ulosottokaaren mukaan velkoja vastaan kiinteistöistä pitäisi saada vähintään 70 prosenttia sen käyvästä hinnasta.

Tämä aiheuttaa kuitenkin ongelman Vaalimaa Shopping Centerin kohdalla.

– Mikä on käypä hinta? Sen arvioiminen on aika vaikeata, kun vuokratontille on rakennettu kivijalka ja siitä alaspäin, mutta ei muuta, hän huomauttaa.

Tuukkasen mukaan ulosottovirasto odottelee edelleen sellaista tarjousta, jonka pohjalta uusi yritys voisi ostaa liikekeskuksen perustukset ja jatkaa keskuksen rakentamista.

Ulosottokaaren mukaisesti ulosotto voidaan keskeyttää, jos kohteesta ei ole saatu yhtään tarjousta kolmen kuukauden kuluessa toimeksiannosta. Tämä aika on Vaalimaan osalta jo ylittynyt, nyt on meneillään jatkoaika.

Jos yhtään tai kyllin hyvää tarjousta ei enää tule, ulosottoviraston on tehtävä jossain vaiheessa johtopäätöksensä.

– Koko ajan tässä raksuttaa se, miten tulemme toimimaan. Tämä on aika erikoislaatuinen tilanne, jollaista minulle ei ole tullut vastaan 35 vuoden aikana. Eikä tontin tyhjillään seisottaminen ole kenenkään etu, Kimmo Tuukkanen muistuttaa.

Toistaiseksi hän pohtii asiaa kuitenkin enemmän velkojien näkökulmasta.

– Jos tontille on sijoitettu kymmenen miljoonaa, niin olisi aika epäsuhtaista, että silloin siitä tarjottaisiin muutama kymppitonni.

Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho pitää ulosottoviraston toimintaa kuitenkin siinä mielessä huonona, että Länsikeskuksen tontille olisi tulijoita.

– Kyllä, siihen olisi tulossa yritys jatkamaan liikekeskuksen rakentamista, hän painottaa.

Niin kauan kuin Vaalimaa Shopping Center Oy:n velkoja peritään ulosoton kautta, uusien sopimusten tekeminen on kuitenkin mahdotonta.

Tontti on edelleen kunnan omaisuutta. Osmo Havuaho ei tässä vaiheessa osaa sanoa, millaisia oikeuksia kunnalla on vaatia sitä jatkokäyttöön.

– Olemme kääntyneet asiassa juristin puoleen, eli asiaa selvitellään pikaisesti, hän toteaa.

Havuahon mukaan asiassa pitäisi päästä nopeaan ratkaisuun, sillä uusi tontille mielivä yritys ei loputtomiin odottele.

– Uusi yritys ei pääse tekemään siellä yhtään mitään, vaikka sen pitäisi päästä suunnittelemaan ja neuvottelemaan vuokrasopimuksista nopeasti. Sanoisin, että maaliin pitäisi päästä viimeistään kesäkuussa, Havuaho painottaa.

Vaalimaa Shopping Center Oy on velkaa useille eri tahoille yhteensä noin 640 000 euroa.

Suurin velkoja on perustukset ja kellaritilat rakentanut Destia Oy, jolla on saatavia vajaat 340 000 euroa. Virolahden kunnalle yritys on pystyssä tontin vuokrista noin 200 000 euroa. Suunnitteluyhtiö Wise Group Finland Oy:llä on saatavia reilun 100 000 euron verran.

Lisäksi ulosottorekisterissä on joukko pienempiä velkojia, joiden saatavien kohdalla puhutaan muutamista sadoista euroista.

Osmo Havuaho arvioi, että suurimpien velkojien kanssa voitaisiin hyvinkin neuvotella siitä, että vaikka nykyiset saatavat jäisivät suurelta osin saamatta, yritykset saisivat lisää töitä.

– Se on varmasti neuvottelukysymys ja työmahdollisuuksia siellä riittäisi edelleen.

JUKKA KINNUNEN