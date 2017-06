Vaalimaan vaikeat kuviot

Kesken jäänyt Vaalimaa Shopping Center Oy:n liikekeskushanke aiheuttaa parhaillaan harmaita hiuksia kovin monille. Vaalimaan paraatipaikalle olisi tulijoita, mutta mitään ei voida tehdä, kun ulosottovirasto odottelee edelleen sellaista tarjousta, että velkojatkin saisivat jotakin.

Johtava kihlakunnanvouti Kimmo Tuukkanen vetoaa siihen, että ulosottokaaren mukaan tontille rakennetuista perustuksista pitäisi saada vähintään 70 prosenttia niiden käyvästä arvosta. Samalla hän kuitenkin myöntää suuren epäkohdan: käypää arvoa ei tiedä kukaan ja sitä on hyvin vaikea määritellä.

Samaan aikaan Virolahdella tuskaillaan sitä, että neuvottelut uuden yrityksen kanssa voisivat johtaa pikaisiin tuloksiin, jos vain asiassa voitaisiin edetä. Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, millainen sananvalta tontin omistavalla kunnalla asiassa on. Sitä selvitellään nyt lakimiesten voimin.

Tuukkanen myöntää kyllä, ettei tontin seisominen tyhjillään ole kenenkään etu. Hän myös mainitsee, että ulosottokaaren mukaan ulosotto voidaan lopettaa, jos sen toimeksiannosta ei ole kolmeen kuukauteen saatu yhtään tarjousta. Kolme kuukautta meni jo ajat sitten, mutta loppuvihellystä ei vain kuulu.

Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho puolestaan uskoo, että velkojien kanssa voitaisiin hyvinkin neuvotella ja mahdollisesti sopia näille yrityksille jatkotöitä saman hankkeen tiimoilta.

Länsikeskuksen tontti on ensiarvoisen tärkeätä saada rakennettua, koska se ruokkii kasvua koko alueelle. Tämä olisi jäykästi liikkuvassa viranomaisorganisaatiossakin syytä nyt ymmärtää. Tuskin sielläkään vastustetaan uusia työpaikkoja ja elinvoimaa.