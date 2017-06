Harjussa kynnetään kilpaa

Perinteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille suunnatun kansainvälisen Fermeri-kilpailun järjestämisvuorossa on tänä vuonna Harjun Oppimiskeskus Virolahdella. Kilpailu järjestetään ensi viikolla keskiviikkona ja torstaina.

Kilpailutehtäviin kuuluvat kyntö, kuormaus ja traktorin taitoajo. Tehtävät tehdään kahden hengen joukkueissa.

Harjuun on tulossa osallistujia sekä Suomesta että Venäjältä. Suomalaisia osallistujia tulee neljästä koulusta ja venäläisiä kolmesta koulusta. Kustakin koulusta odotetaan kahta kilpailijaa sekä yhtä opettajaa, jolla on valmius toimia myös tuomarina.

Kilpailu jakautuu kahdelle päivällä niin, että keskiviikkona kynnetään kilpaa. Ensimmäinen osa alkaa kello 9.30 ja toinen 13.30.

Torstaina kilpailijat osallistuvat sekä kuormaukseen että taitoajoon. Molemmat kilpailut käynnistyvät kello 9 ja kestävät aina iltapäivään saakka. Palkintojenjako on vuorossa kello 14.

Kilpailun tavoitteena on osaamisen mittaamisen lisäksi vaihtaa kokemuksia ja kehittää alan opetusta sekä vahvistaa oppilaitosten keskinäistä sekä kansainvälistä yhteistyötä.