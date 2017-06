Vanhat ajoneuvot liikkeellä

Perinteinen ja juhlavuoden maustein väritetty Kuninkaantieajo saapuu Virolahdelle viikon kuluttua lauantaina. Vanhat ajoneuvot poikkeavat Klamilan satamassa, jossa vietetään samaan aikaan avoimet kylät -päivää ja jatkavat sieltä välitauolle Harjun oppimiskeskuksen maisemiin.

Klamilassa vanhat ajoneuvot pysähtyvät rastipisteelleen kello 11 ja Harjuun ne saapuvat noin puolta tuntia myöhemmin.

Tapahtuman järjestävä Kymen Automobiilikerho kehottaa yleisöä hakeutumaan seuraamaan tapahtumaa eri kohteisiin reitin varrella. Lähtö tapahtuu Vellamon parkkipaikalta Kotkasta lauantaina aamuyhdeksästä lähtien, jolloin kaikki ajoneuvot ovat paikalla. Kauimmaiset saapuvat Kemistä asti.

Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan alueella toimiva Kymen Automobiilikerho ry täytti 50 vuotta 8. toukokuuta. Juhlavuotensa kunniaksi kerho on sai järjestettäväkseen Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliiton 58. valtakunnallisen retkeilyajon, joka tänä vuonna myös kantaa Suomi 100 -teemaa.

Ajoon osallistuu yli 180 vanhaa autoa, joista vanhin on vuodelta 1920.

Avoimet kylät -tapahtuma on yhtäaikainen Kuninkaantieajon kanssa, joten Klamilassa on paljon muutakin nähtävää kuin autoja.