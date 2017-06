Uudet liikunnan palvelusivut kuntalaisille

Kaakon kaksikon liikuntatoimi on ottanut käyttöönsä liikunnan palvelusivut osoitteessa www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi . Sivusto toimii jatkossa alueen liikunnan tärkeänä tiedotuskanavana.

Kaakon kaksikko liikkuu -sivuilta löytyy muun muassa ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat, tietoa Miehikkälän ja Virolahden liikuntapaikoista sekä opastusta liikuntaneuvonnan palveluista.

Tavoitteena on, että alueen seurat, yhdistykset ja muut toimijat ottavat sivuston aktiiviseen käyttöönsä. Näin alueella tapahtuva liikunta saadaan kattavasti tiedotettua kuntalaisille. Kuka tahansa voi rekisteröityä sivuille ja tuoda esille liikuttavan tapahtumansa tai tempauksensa.

Sivustolla olevalle ideatorille voi lisätä minkä tahansa liikuttavan idean, kuten kutsua kavereita juoksulenkille. Vain mielikuvitus on rajana liikuttaville kokeiluille.

Kaakon kaksikon liikuntatoimessa haluttiin, että paikalliset liikunnan palvelut löytyisivät helposti yhdestä osoitteesta. Kesäkuun aikana molempien kuntien kotisivuille on tulossa suorat linkit, joiden kautta pääsee kätevästi palvelusivuille.

Unelmat liikkeelle sivusto on valtakunnallinen ja sitä käyttävät monet liikunnan järjestäjät, kuten kuntien ja kaupunkien liikuntatoimet Suomessa. Sivuston tarkoitus on osallistaa, innostaa ja kokeilla rohkeasti yhdessä.