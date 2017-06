Loukkaantunut hirvi lopetettiin

Ylivuotinen hirvisonni juoksi henkilöauton eteen maanantaina aamupäivällä Virojoen ja Saivikkalan välisellä tieosuudella. Hirvi loukkaantui tilanteessa ja se lopetettiin SRVA-henkilöiden toimesta noin 300 metrin päässä onnettomuuspaikalta.

Toisena osapuolena ollut auto vaurioitui myös pahoin. Henkilövahingoilta kuitenkin vältyttiin.

Onnettomuuspaikka on noin kilometrin päässä Virolahden ja Miehikkälän rajasta Saivikkalan suuntaan. Alue on hirvien kulkupaikka, joten varovaisuuteen on siellä syytä.

Alkukesä on muutenkin vuoden yksi pahimmista ajankohdista, kun hirvilehmät vasovat ja samalla ajavat edellisen kesän vasansa pois suojastaan. Itsenäiseen elämään tottumattomat ylivuotiset vasat poukkoilevat silloin muun muassa liikenteen sekaan.

Maanantain onnettomuus tapahtui noin kello 9.30, mikä kertoo siitä, että hirviä saattaa olla liikkeellä keskellä päivääkin.