Harju irtisanoo kahdeksan

Harjun oppimiskeskus irtisanoo kahdeksan työntekijäänsä ja osa-aikaistaa kuusi. Harju tiedotti asiasta tänään.

– Hallitus teki yksimielisen päätöksen ja heti tänä aamuna asiasta kerrottiin henkilökunnalle, rehtori Mika Palosara kertoo.

Harjun oppimiskeskuksessa käytiin yt-neuvottelut, jotka päättyivät toukokuun lopussa ja oppimiskeskuksen hallitus päätti keskiviikkona kokouksessaan talouden ja toiminnan sopeuttamiskokonaisuuden lopullisen sisällön.

Talouden ja toiminnan sopeuttaminen pitää sisällään henkilöstövähennyksiä, työn ulkoistamisia, työn uudelleenorganisointeja sekä tehtävämuutoksia. Päätös tarkoittaa 8 henkilön irtisanomista ja 6 osa-aikaistamista.

Henkilöstöä koskevat toimenpiteet koskevat kaikkia toimialoja, niin opetusta kuin ravintola ja siivoushenkilöstöä ja tekniikkaa.

– Lisäksi ulkoistamme hevostenhoidon, eli siellä tämä koskee sitä kautta kahta ihmistä, Palosara lisää.

Ratkaisun taustalla ovat ammatillisen koulutuksen ankarat, valtakunnalliset rahoitusleikkaukset. Oppimiskeskuksessa rakenteellinen kustannusleikkaustarve on vuositasolla noin 0,5 miljoonaa euroa. Harjussa koulutuksen rahoituksen valtionosuus on leikkautunut kolmanneksen viimeisen viiden vuoden aikana.

Mika Palosaran mukaan talouden ylläpitäminen on tasapainottelua.

– Yksi tekijä on se, että meillä on sama määrä opiskelijoita kuin aikaisemminkin, mutta kun ennen nuoria oli enemmän, nyt aikuisopiskelijoiden määrä on suurempi. Se taas tarkoittaa sitä, että aikuiset eivät ole paikan päällä niin paljon, kun heillä on lähiopetusta vähemmän, hän selittää.