Takasen matka kohti maailman huippua jatkuu

TOMMI TAKANEN on ampunut tänä vuonna paremmin ja tasaisemmin kuin kertaakaan aikaisemmin urallaan. Miehikkäläläinen Lahden Ampumaseuraa edustava skeet-ampuja odottaa, että osumatarkkuus jatkuu myös loppukaudella, jossa siintävät sekä Euroopan mestaruus- että maailmanmestaruuskilpailut.

– Ensin pitää tietenkin päästä EM-kisoihin, mutta olen aika luottavainen sen suhteen, koska olen kotimaan rankingin kärjessä, Takanen pohdiskeli, kun hän pudotteli kiekkoja Multasillan ampumaradalla Miehikkälässä.

Takasen tuloskunto on selvästi kohentunut. Siitä kertovat useammassa peruskilpailussa rikotut 120 kiekon rajapyykit. Takavuosina huippusuorituksia sattui silloin tällöin, mutta nyt lähes kerta toisensa jälkeen.

Hän löytää itse kolme selkeää syytä siihen miksi näin on käynyt.

– Ensimmäinen niistä on se, että harjoittelun laatua on parannettu. Viime vuonna ammuin itseni tukkoon. Silloin kokeiltiin vielä rajoja.

Toinen syy on aseen vaihtaminen. Tommi teki talvella sopimuksen Berettan kanssa. Se sopii miehelle hyvin.

– Minulle kaksoislaukauksissa ensimmäisen laukauksen rekyyli on tosi tärkeä juttu. Tässä haulikossa rekyyli suuntautuu suoraan ja tasaisesti taaksepäin, joten sillä saa helpommin tuntuman seuraavaan laukaukseen, hän selvittää.

Takanen muistuttaa, että Rion olympialaisissa skeet-lajien mitaleista neljä ammuttiin kyseisellä asemerkillä. Se ei ollut sattumaa.

Kolmas syy suoritusvarmuuden parantumiseen löytyy Takasen mukaan siitä, että hän aloitti viime syksynä opiskelun.

– Opintojen ja harjoittelun sovittaminen yhteen onnistuu paljon paremmin kuin työn ja harjoittelun. Nyt olen saanut keskittyä tähän täysipainoisesti.

Valitettavasti opiskelu ei kuitenkaan tarjoa huipulle tähtäävälle urheilijalle riittävää toimeentuloa.

Takanen on olympiavalmennettavien tukiryhmässä ja pienimuotoisempaa tukea tulee muualtakin. Niillä hän pystyy harjoittelemaan ja leireilemään.

– Yhteistyökumppaneiden tuki on välttämätöntä, että voin toimia tällä tasolla ja tavoitella kehitystä, Takanen kiittelee.

Suomalaisampujat antavatkin kuitenkin juuri talouden osalta tasoitusta muille maailman kärkiampujille merkittävästi. Tukieurot riittävät harjoitteluun ja leiritykseen, mutta rahaa tarvitaan myös paljon muuhun elämiseen.

– Tasoitusta annetaan ekonomisesti ja myös olosuhteiden osalta. Kaikki tämän hetken parhaat ampujat työskentelevät jossakin. Kyllä minunkin on pakko jossain vaiheessa mennä taas töihin. Näillä tuloilla ei pärjää koko vuotta, hän huomauttaa.

– Olosuhteiden osalta taas valo on merkittävin asia. Kun menee jonnekin muualle ampumaan, sitä on muutaman päivän ihan ”sokea” kirkkaan valon takia, Takanen muistuttaa.

Kumpikaan hänen mainitsemistaan syistä ei ole kuitenkaan lannistanut miestä. Päinvastoin.

– Kun viime vuoden alkupuoli meni vikaan, siitä syntyi vaan suurempi näyttämisen halu, hän sanoo ja viittaa siihen, että olympiapaikka karkasi, vaikka se oli kauden ykköstavoite.

– Kyllähän tämä joskus potkii päähän, mutta ei se lannistanut ole, hän lisää painokkaasti.

Juhannuksen jälkeen Tommi Takasella on lupa odotella tietoa Azerbaizanin pääkaupungissa Bakussa käytävien EM-kisojen edustuspaikasta. EM-kisat ammutaan heinä-elokuun vaihteessa.

– Bakuun olen lähdössä mitalitavoittein. Sieltä on minulla hyvät muistot, hän sanoo ja tarkoittaa parin vuoden takaista The European Games -kilpailua siellä.

MM-kisoista keskustellaan vasta myöhemmin. Ne ammutaan Moskovassa syyskuun toisella viikolla.

Takasen lisäksi skeetin edustuspaikkoja hakee muutama muu suomalaisampuja, joista vahvimmilla ovat tällä hetkellä Sibbo Skyttegilleä edustavat Timo Laitinen ja Oskari Kössi.

Takanen muistuttaa, että suomalaisten taso on noussut kohisten skeetissä, kun keskinäistä kilpailuakin on tullut.

– Se on vaan hyvä asia. Nyt meillä on mahdollisuus saada myös menestyvä joukkue kisoihin hän muistuttaa.

Kotimaassa Takasen kilpailukausi jatkuu seuraavaksi Lopen GP-kisojen merkeissä.

JUKKA KINNUNEN