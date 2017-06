Kunilan D-osan raportit valmistuvat ensi viikolla

Miehikkälän hyvinvointikeskus Kunilan sisäilmaongelmia koskevat tutkimusraportit valmistuvat ensi viikon perjantaina. Kunilan henkilöstö ja asukkaat saavat tänään keskiviikkona asiaa koskevaa lisätietoa.

Kunilassa on ilmennyt sisäilmaongelmia D-osassa, joka valmistui laajennuksena vuonna 1994. Vuosina 2012-14 toteutettu peruskorjaus ei ulottunut kyseiseen osaan muutamia pienempiä kohteita lukuun ottamatta.

Tilapalvelupäällikkö Heikki Ronkaan laatimassa kirjeessä sanotaan, että viimeisten kahden vuoden aikana on 1-kerroksen Mäntytuvan henkilökunnasta osa alkanut kärsiä sisäilman ongelmiin viittaavista oireista, kuten ihon ja hengitysteiden ärsytyksestä ja tulehduksista. Oireet ovat tämän vuoden aikana lisääntyneet, ja myös 2-kerroksen Koivutuvalta on tullut samanlaisia viitteitä.

Mahdollisia ongelmien lähteitä on tämän vuoden huhtikuusta lähtien selvittänyt Vahanen-yhtiöiden Lappeenrannan osasto. Rongas korostaa kirjeessä, että tutkimusten toimeksiannosta haluttiin muodostaa kattava, jotta kaikki riskitekijät voidaan arvioida, tutkia ja korjata yhtenä kokonaisuutena.

Käynnissä oleviin tutkimuksiin kuuluu muun muassa kaikkien rakenteiden ja materiaalien tarkastelu ja riskien arviointi, rakennuksen vahinkohistorian selvittäminen, kosteusmittaukset, ilmavuotojen mittaukset sekä materiaalien mikrobinäytteet.

Tutkimusraportti valmistuu ensi viikon perjantaina, jolloin sen tekijän on määrä antaa suunnitelmat myös havaittujen vikojen korjaustavoista.

Ennen rakenteiden ja ilmanvaihdon tutkimuksia on jo valmisteltu talon D-osan käyttövesiputkiston uusiminen. Kupariputkista on koko niiden käyttöajan säännöllisesti paikattu vuotoja. Putkistot ovatkin olleet lähtökohtainen pääepäilty ongelmien aiheuttajaksi.

– Putkiremontti on suunniteltu jo valmiiksi, mutta sitä ei ole käynnistetty, ennen kuin selviää, mitä rakenteellisia tai ilmanvaihdollisia korjauksia mahdollisesti tulee toteutettavaksi samassa yhteydessä. Molemmat työt käynnistetään nopealla aikataululla, kun tutkimusraportti korjausohjeineen valmistuu, kirjeessä todetaan.

Tekninen lautakunta päätti jo aiemmin, että D-siivessä toteutetaan ilmanvaihtojärjestelmien huolto mahdollisimman pikaisesti, koska ilmanvaihtokanavista on löytynyt mineraalivillalla vuorattuja äänenvaimentimia, joista voi vapautua kuituja huoneilmaan. Mineraalikuidut ovat mahdollisesti yksi iho- ja hengitystieoireiden aiheuttajista. Ne voivat myös luoda ilmaan tunkkaista hajua. Ilmanvaihtoa koskevat toimenpiteet aiotaan tehdä vielä kesäkuun aikana.