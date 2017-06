Kylillä tapahtuu viikonvaihteessa

Valtakunnallista avointen kylien päivää vietetään Muurikkalassa yhden päivän sijasta koko viikonlopun ajan. Vielä viime hetkillä viikonloppuun on ideoitu myös lisää mielenkiintoista ohjelmaa.

Kyläpäivä alkaa lauantaiaamuna jo kello 8.30, jolloin yleisö pääsee seuraamaan, kun Aleksi Kivelän tilalla Muurikkalantien varressa lasketaan lehmät laitumelle.

Seurojentalon ovet aukeavat kello 10. Talolla on kahvio, taidenäyttely, koululaisten piirustusnäyttely sekä entisten ja nykyisten essujen ja eskojen näyttely. Lisäksi esillä on kirjoja, joissa on jotain Muurikkalan kylään tai kyläläisiin liittyvää tietoa.

Kello 11 seurojentalolla on runotuokio, ja kello 12 alkaa huutokauppa, johon pyritään saamaan myytäväksi esimerkiksi vanhoja hevosvetoisia auroja, haravakoneita, heinäseipäitä, perunakuokkia, maitotonkkia ja muuta pihojen somisteeksi sopivaa vanhaa tavaraa.

Huutokaupan jälkeen kello 14 alkaen selvitetään, kenestä tulee Muurikka-pannun heiton maailmanmestari.

Sunnuntain ohjelma käynnistyy kello 10 kyläpuun istutuksella Tohmonmäen uimarannalla. Seurojentalon kahvio avautuu kello 11, ja kello 13 on vuorossa kylän nuorten kahvikonsertti.

Koko viikonlopun ajan Muurikkalassa voi osallistua valokuvauskilpailuun, jonka teemana on kylämaisema. Kilpailun tulokset julkistetaan kahvikonsertin jälkeen.

Viikonlopun aikana on myös mahdollista soudella Urpalanjoella. Veneen avaimen saa kahviosta. Lisäksi seurojentalon mäellä on perennojen vaihtopiste.

Avoimia kyliä vietetään myös Jermulassa. Pitkäkosken kyläyhdistys järjestää tutustumisen Jermulan lähialueen Salpalinjaan kello 10-15 välisenä aikana, opastukset tunnin välein kello 10 alkaen.

Paikalla on Rooliopas Rissanen ja myös toinen opas. Korsuissa on pimeää ja kosteaa, joten kannattaa varautua ottamaan mukaan valaisin ja maastovarustus.

Pitkäkosken kyläyhdistys järjestää paikalle kahvion.

Klamilan satama toimii Vanhojen ajoneuvojen Kuninkaantien rastipisteenä kello 11 alkaen. Aikaisemmin suunnitelmissa ollut elvytysnäytös on jouduttu perumaan.

Ylijärven kyläyhdistys on tarttunut avointen kylien päivien ohjelmahaasteeseen kutsumalla kaikki kiinnostuneet Hostikan Salpa-asemalle lauantaina kello 10-14 välisenä aikana.

Hostikan alueella järjestetään muun muassa opastettuja korsukierroksia tunnin välein kello 10.30 alkaen.

Paikalla on kaksi Salpa-opasta, jotka kertovat aseman rakentamisesta, tarkoituksesta ja nykykäytöstä. Korsujen lisäksi voi tutustua sotavankien hautausmaihin.

Kyläyhdistys tarjoaa kahvia, pullaa, virvokkeita ja grillimakkaraa pientä korvausta vastaan.

Yhdistys myös muistuttaa, että korsuissa on pimeää ja liukasta, joten paikalle kannattaa tulla maastovarustuksessa ja valaisimen kanssa.