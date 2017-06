Seurakunnan kokko palaa taas Lypsyniemessä

Haminan seurakunnan yhteinen juhannusjuhla pidetään juhannusaattona eli 23. kesäkuuta kello 14 alkaen luonnonkauniissa Lypsyniemen leirikeskuksessa.

Luvassa on monenlaista mukavaa: saunomista, herkuttelua, yhteislaulua ja tietenkin hyvää seuraa. Rantasauna on juhlaväen käytössä koko tilaisuuden ajan, ja saunasta rohkeimpien juhlavieraiden on kätevää pulahtaa uimaan. Kanttori Niina Kotro laulattaa kesäisiä yhteislauluja kello 14 ja 16.

Merja Maaskolan haitari soi tunnelmallisesti kello 14-16. Lapsille on tiedossa omaa ohjelmaa.

Kuudelta hiljennytään yhteiseen iltahartauteen pastori Anna Kinnusen johdolla ja hartauden jälkeen kello 19 leimahtaa Lypsyniemen komea kokko kesäiltaan.

Lähetyspuodista voi hankkia itselleen mukavan muiston ikimuistoisesta juhannusaatosta. Pikkurahaa kannattaa varata mukaan myös vapaaehtoista tarjoilumaksua varten.

Jos joku haluaa piipahtaa Lypsyniemeen juhannusaattona piknikille omilla eväillä varustautuneena, sekin on sallittua. Muutenkin päivän aikana saa vapaasti tulla ja mennä.

Kaikki ovat tervetulleita viettämään yhdessä iloista kesäjuhlaa.